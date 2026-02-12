爆袁惟仁家屬要孩子轉達「別去告別式」陸元琪反擊：我婚姻的殺手

陸元琪與袁惟仁曾有過一段婚姻。(圖／中時資料照、陸元琪臉書)

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今年2月病逝，前妻陸元琪沉澱數日後，道出對袁惟仁滿滿的愧疚及不捨，豈料，她凌晨時在社群發文指出袁惟仁的家屬透過小孩轉達，希望她不要出席告別式，種種行徑讓陸元琪氣到痛批：「到底什麼素質」，接著反控這些人正是自己婚姻的「殺手」。

陸元琪凌晨語帶無奈發文：「人生真的就是一題接著一題，完全不讓我休息」，她表示前夫袁惟仁的家屬透過孩子轉達，希望她不要現身靈堂以及出席告別式，對於前夫家屬的行為，讓陸元琪提出心中疑惑：「什麼樣的大人，會有這樣的心理素質，去對孩子提出這樣的要求，不知道孩子會為難嗎」，接著強調：「不知道其實我才是可以要求孩子不能出現在告別式的人嗎」。

陸元琪表示都已經到這種時候，怎麼還有心思提出這種奇妙的要求，接著向對方喊話：「可不可以都做個好好的大人，畢竟兩個還好好的孩子，已經被教育成幾乎到了完美」。除了PO文外，陸元琪也在限動痛批對方：「你們知道要叫孩子不要記得那些怨恨有多難嗎?現在反過來要叫孩子把我放到一邊?到底什麼素質」。

陸元琪感概原以為把孩子教好，就算對得起相當多人，沒想到最終還是被那些人排擠，也是這些人對著孩子要求她不能出席告別式，讓她難掩氣憤情緒開轟：「那些人也是我婚姻的殺手，他們有沒有想過做錯了什麼」，一席話看得出來早就積怨許久。

陸元琪怒轟前夫袁惟仁的家屬是自己「婚姻的殺手」。(圖／_c_c_lu Instagram)

陸元琪怒轟前夫袁惟仁的家屬。(圖／_c_c_lu Instagram)

