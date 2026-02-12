爆袁惟仁家屬要孩子轉達「別去告別式」陸元琪反擊：我婚姻的殺手
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今年2月病逝，前妻陸元琪沉澱數日後，道出對袁惟仁滿滿的愧疚及不捨，豈料，她凌晨時在社群發文指出袁惟仁的家屬透過小孩轉達，希望她不要出席告別式，種種行徑讓陸元琪氣到痛批：「到底什麼素質」，接著反控這些人正是自己婚姻的「殺手」。
陸元琪凌晨語帶無奈發文：「人生真的就是一題接著一題，完全不讓我休息」，她表示前夫袁惟仁的家屬透過孩子轉達，希望她不要現身靈堂以及出席告別式，對於前夫家屬的行為，讓陸元琪提出心中疑惑：「什麼樣的大人，會有這樣的心理素質，去對孩子提出這樣的要求，不知道孩子會為難嗎」，接著強調：「不知道其實我才是可以要求孩子不能出現在告別式的人嗎」。
陸元琪表示都已經到這種時候，怎麼還有心思提出這種奇妙的要求，接著向對方喊話：「可不可以都做個好好的大人，畢竟兩個還好好的孩子，已經被教育成幾乎到了完美」。除了PO文外，陸元琪也在限動痛批對方：「你們知道要叫孩子不要記得那些怨恨有多難嗎?現在反過來要叫孩子把我放到一邊?到底什麼素質」。
陸元琪感概原以為把孩子教好，就算對得起相當多人，沒想到最終還是被那些人排擠，也是這些人對著孩子要求她不能出席告別式，讓她難掩氣憤情緒開轟：「那些人也是我婚姻的殺手，他們有沒有想過做錯了什麼」，一席話看得出來早就積怨許久。
更多中時新聞網報導
生日假遭阻 台鐵產工槓交通部
米蘭冬奧》「四周跳之神」助美衛冕 喬帥歡呼
經典賽》3年大賽歷練 中華隊別怕美媒唱衰
其他人也在看
陸元琪被禁止出席告別式！ 爆袁惟仁家屬「讓孩子轉達」激怒她：怎麼好意思？
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁於本月2日因病離世，享年57歲，正當外界惋惜一代才子殞落之際，前妻陸元琪卻在近日於社群平台發文揭露，前夫家人竟然要求孩子轉達「不希望她出席告別式」，讓她心寒痛批對方根本是「婚姻的殺手」。
袁惟仁告別式遭家屬「排除」？陸元琪怒槓前夫家屬：我婚姻的殺手
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導資深音樂人「小胖老師」袁惟仁於本月2日不幸病逝，享年59歲。前妻陸元琪在沉澱數日後，原已放下過往恩怨發長文悼念，不料，...
兒童健康負擔 陪伴孩子遠離代謝症候群
家人團聚吃飯，不只可以促進家人的感情，你知道嗎，其實對小朋友的成長也有益處。現代人飲食複雜，孩童的肥胖問題也日益明顯，據官方統計，已經有3分之1的兒童有肥胖問題，早發性的代謝症候群和糖尿病其實已不...
彰化縣長媽媽有約歲末圍爐 陪伴48位孩子共聚溫馨時光
農曆春節將至，彰化縣政府於今（十一）日在縣內餐廳舉辦「與縣長媽媽有約─歲末圍爐」活動，邀請受縣府監護的孩子齊聚一堂，共享溫馨氛圍。透過團圓圍爐與戶外走訪活動，陪伴孩子迎接即將到來的新年，讓孩子感受縣長媽媽真摯的關懷與祝福。王縣長表示，截至目前，彰化縣共有四十八位受縣府監護的孩子，感謝家扶中心、各位委員以及所有爸爸媽媽對孩子的悉心照顧，讓他們在成長過程中擁有溫暖的陪伴，能夠快樂學習、健康成長。今天特別邀請家扶中心與數十位孩子，一起團圓圍爐，希望藉由聚會讓大家互相熟悉，共度年節氣氛，同時準備壓歲錢及禮物送給孩子們。王縣長表示，另外，八卦山上的月影燈季已經登場，除了原本的天空步道，第二期工程也已完工，新設的「天空遊戲場」每到傍晚都有許多大小朋友蒞臨遊玩，值得親身體驗。大年初一到 ...
陌生男試圖抱女童還一路尾隨出手攻擊! 父母急嚇壞報警
社會中心／綜合報導台北市內湖的瑞陽公園，驚傳有陌生男子，試圖抱住正在玩溜滑梯的女童，家長嚇得趕緊帶離，沒想到對方還一路尾隨，甚至動手攻擊，導致媽媽下巴受傷、女童的頭部紅腫，整晚睡不好，警方獲報後將男子帶回警局偵辦，並強制送醫。
「加油好嗎」成絕響 小胖老師走了！腦出血腦瘤纏鬥8年，袁惟仁57歲病逝！
資深音樂人陳子鴻今（2/2）於臉書轉發家屬消息，證實「小胖老師」袁惟仁已病逝家中，享年57歲。袁惟仁自2018年在上海因意外跌倒引發腦溢血，搶救時更意外發現腦部有腫瘤。雖然當時脫離險境返回台東休養，卻
蔣萬安被嗆了！台灣國轟「罪惡源頭後代」：應為林宅血案下跪道歉
即時中心／高睿鴻報導電影《世紀血案》日前召開殺青記者會，卻引發輿論強烈反彈，劇組團隊及部分演員遭質疑「消費林宅血案」、漠視受害者及時代的傷痕、未取得當事人認可就拍攝；演員李千娜「可能不是那麼嚴重」一席話，更是掀起群眾怒火。事後，劇組及演員都已先後表態認錯，但民團「台灣國」理事長陳峻涵認為，真正的罪惡源頭是蔣家，結果台北市長蔣萬安卻事不關己；他痛批，蔣應該代表蔣家，向被害人下跪道歉、謝罪。
「1食材」丟火鍋等於喝油！臉腫一圈又變胖 避雷神招曝光：降低吸油量
不少人過年圍爐都會吃火鍋，但配料煮法也要注意！營養師曾建銘表示，很多人煮火鍋都會放冬粉，以為很健康，但乾冬粉就像一塊乾掉的海綿，直接丟進湯裡就會瞬間吸收油脂和鹽分，宛如喝整鍋油，因此建議主冬粉時要先泡水，能降低30%吸油量。
劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲？「真實原因」引發熱議
劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲，原因近來在陸網掀起熱議。自2023年底拍完話題陸劇《玫瑰的故事》後，這位「神仙姐姐」至今未再進組，陸媒點出關鍵，並非戲約短缺，而是她對作品與條件的高度堅持，導致多個合作案遲遲談不攏。(記者唐家興)
少女時代合體為秀英36歲慶生！潤娥、俞利、Tiffany三女神簇擁唱生日歌，超越18年的閨蜜情太浪漫
生日派對現場佈置得簡約而溫馨，充滿了笑聲與感動。秀英坐在中心位，成員們如潤娥、俞利、Tiffany、徐玄等人環繞在側，大家一起對著鏡頭擺出愛心與各種搞怪表情，少女感十足。秀英對著插著可愛蠟燭的紅色草莓蛋糕閉眼祈禱，那份平靜而幸福的表情，展現了身為壽星最美的姿態以...
被臭豆腐臭到「把頭髮拔光」！大票住戶聞屎味 環保局回應了
近日有網友在Threads上發文表示，中山區橋頭玉里臭豆腐真厲害，每天處在臭味中，讓他焦慮到快把頭髮拔光。貼文曝光後，不少周邊住戶也紛紛跳出來聲援「他這店的味道在對面捷運劍南路站、甚至典華都可以聞得到」、「我不是附近住戶經過都覺得被影響，無法想像當地居民每天要怎...
袁惟仁告別式不准去！陸元琪怒揭前夫家屬對小孩提「惡劣要求」 痛批：那些人是我婚姻殺手
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁於今年 2 月初因病辭世，享年 57 歲。前妻陸元琪在沉澱數日後，原已發長文悼念並表達對前夫的歉疚與感謝，怎料今（12）日清晨卻在社群平台連續發布多則限時動態，字裡行間充滿無奈與憤怒，透露自己被對方家人禁止出席告別式，甚至對方還直接對孩子提出要求，讓她痛批：「到底什麼素養？」
小孩狂喝牛奶卻長不高？醫師揭：少了這4樣，補再多鈣也沒用
不少家長擔心孩子長不高，天天逼喝牛奶，希望多補鈣就能「高人一等」。但天祥醫院副院長江坤俊醫師提醒，長高從來不是只靠牛奶，若少了維生素D、充足睡眠、運動和基因，再怎麼補鈣效果都有限。
不捨汪小菲因大S遭誤解！富二代霸氣護友 曝他私下「北方性格」：對家庭很負責
今（11日）台北市WANN World旺愛國際文化藝術協會主辦「WANN STAGE 正式記者會×女性影響力公益啟動」，總裁宣昶有帶領理事長周遊（阿姑）、執行長李朝永及會長李雅楹齊聚，宣布旗下Miss Global、Mrs Global及Mr Diamond Taiwan三大國際賽事正式揭幕。過程中，宣昶有頻頻為好友汪小菲發聲，更透露想邀請汪小菲、馬筱梅（Mandy）參選「鑽石夫妻」。
打造強力錢母！命理師曝「五色錢鈔生財法」 財庫滿盈生生不息
想要提升財運，除了腳踏實地，不妨藉由傳統民俗的「五行相生」為財富開路。透過收集五種色彩的錢鈔，將金、木、水、火、土的能量匯聚成強力錢母，助您新的一年財庫盈滿、貴人相助！
金牌國手破頭身亡！栽培承接家業...23歲雙胞胎畢業前1死1遭輾命危
台中市一對23歲蘇姓雙胞胎11日機車雙載行經烏日溪南橋時，人車捲入右轉的水泥車，哥哥當場死亡，弟弟的下半身遭輾，12日仍命危搶救。雙胞胎的哥哥當時也騎機車跟在後方，目睹兩個弟弟捲入車底，崩潰大哭。這對雙胞胎就讀勤益科技大學，家人栽培要承接家業，死亡的哥哥更是機械加工金牌國手，卻在畢業前夕車禍，遇上1死1傷嚴重交通事故。
《浪姐7》30人名單曝光！徐佳瑩、戴佩妮、詹雯婷迎戰 節目改「全程直播」拒造假
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐7》將於3月正式開播，近日公布30位參賽藝人名單，包括金曲歌后徐佳瑩、戴佩妮以及詹雯婷...
高金素梅是超強發電機！情史轟烈「演藝圈、政壇」通殺
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等3大案，10日遭檢調搜索，震撼外界，連過往緋聞都被重新關注。她當藝人時曾跟鄭進一、黃冠博、高明駿以及何家勁等人相戀，2001年跨足政壇後，再度讓政客鄭志龍、李鴻源等人心動，話題不斷。
陸元琪怒控袁惟仁家人「也是離婚幫凶」 被放話阻止她去告別式
陸元琪凌晨在Instagram限時動態以黑底藍字寫下：「我被對方家人對我的孩子說，不希望我出席告別式，那反過來說，我其實才是不能讓孩子出席告別式的人，對嗎？」接著她再發第二則動態，寫道：「你們知道要叫孩子不要記得那些怨恨有多難嗎？現在反過來要叫孩子把我放到一邊？到...
「想在過年期間住院」人數增！ 向醫哀嚎：受夠長輩補償性的關心
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 不少上班族正開心倒數要放春節長假了，同時卻有一群人心情像是「挫咧等」，原來國內精神科門診常見「恐年族」，醫師觀察發現，這一群人往往因為擔心與家人密集相處而產生焦慮、失眠等症狀，且個案人數明顯增加，甚至有病人提出「想在過年期間住院」的非理性要求，只為尋求正當理由避開家庭團聚。 這種過年壓力並非華人社會特有！衛生福利部台...