爆被大哥要電話！知名童星「長大變這樣」罕公開露臉 驚人近況曝光

記者蔡維歆／台北報導

本週加碼主題「時光列車80、90年代音樂派對」，邀請到實力派歌手王中平深情演唱〈舊情綿綿〉以及台語小天后吳淑敏高超轉音詮釋〈思慕的人〉，兩人難得攜手合唱百萬金曲〈雙人枕頭〉、〈雪中紅〉讓全場直呼超經典。

與王中平有好交情的白冰冰，個人認證他出道近30年，憨厚呆呆的個性始終如一，陽帆更是舉例王中平憨厚年輕版的是「郭忠祐」，兩個人的單純是演不出來，話鋒一轉，吳淑敏說這從小學五年級出來唱歌，唱過大大小小的商演，看過很多歌手、藝人台上一個樣，台下不一樣，還語出驚人的說：「小時候有媽媽帶著去演出沒人敢靠近，長大成年後就有綜藝大哥私下要電話」。

廣告 廣告

吳淑敏跟王中平合照。（圖／民視提供）

從小出道看過大風大浪的吳淑敏，經歷比任何同年齡女孩的成熟與穩重，也提到王中平的憨厚是「真的」沒有演很大，台上台下表裡如一。白冰冰也提到當藝人真的是異於常人，話鋒一轉說很多鄉親以為歌王、歌后都不用睡覺、上廁所，提到當年余天當年中南部作秀，在廁所遇到鄉親粉絲，還被問「歌王你也要上廁所喔？」，讓《超級冰冰Show》全場爆笑連連。

更多三立新聞網報導

盡量拿錢來污辱我！胡瓜證實無約繼續主持《大集合》：做一集領一集

險魂斷日月潭！馬國弼當場意外重摔慘溺水 「驚魂過程」曝光了

昔室內哈菸挨轟！Jennie慶生「把蠟燭當香菸叼」遭網酸爆：老菸槍

大S離世1年！汪小菲、徐家重啟談判「扶養費之爭」 最新進度曝光

