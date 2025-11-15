爆被館長逼拍下體照睡他老婆！網急尋特助小偉正面照：到底多偉大？

娛樂中心／綜合報導

館長相當疼愛老婆。（圖／翻攝自飆捍臉書）

網紅館長陳之漢昨（14日）被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」，李慶元踢爆，館長要求小偉傳生殖器照片給他，以供館長以及老婆「館嫂」房事助興，還私傳與館嫂的性愛片與錄音檔給小偉，甚至曾叫「小偉去X她（自己老婆）」高達2次，導致小偉飽受精神壓力，長期身心受創需求助身心科。如今網友紛紛好奇小偉到底長相如何？引起熱議。

李慶元出面爆料指控館長。（圖／翻攝自抖音）

李慶元直播公布錄音，音檔可聽見館長過去曾要求特助小偉到蘆洲館「拍懶覺（男性生殖器）」傳給他。館長的理由更讓人目瞪口呆：「我跟你嫂子等一下要打X，你也知道我老二小，嫂子要看你的老二。」直播聊天室全面洗版，線上人數一度衝破1萬0600人。

而網友們紛紛詢問小偉長相，「小偉偉到底有多偉大？」、「他一定不只3公分」、「不要找他吧，他傷害最深，我都同情他了。」、「我也超級好奇」、「有18公分還需要長相？」再度掀起不少討論。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

