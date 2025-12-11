爆裝修公司5.9億炸彈要從印度採購 馬文君：不用懷疑、就是「巴西進口蛋」翻版

國民黨立委馬文君。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國防部爆出標案金額高達 5.9 億元的「RDX 海掃更」炸藥採購案，由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，引發爭議後，國防部長顧立雄今（11）日出面稱，只要有代理商有資格，能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，經國防部查證屬實，就可以代理進口。

國民黨立委馬文君則指，根據她接到的爆料，疑似是有中間人介紹，要從印度採購。「不用懷疑，這就是超思第二，從巴西進口雞蛋的翻版。」

顧立雄今對外回應稱，只要有代理商有資格，能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明。這是我們國內沒有自製產能的原物料採購案，主要是他們具有從事國際貿易的代理商資格，只要能提出相關數據證明，然後查驗能夠落實的話，每一個人都有資格來投標。

馬文君則表示，如果不是顧立雄存心對全國百姓說謊，就是顧立雄的部屬正在欺瞞顧。關於室內裝修公司竟然取得國防部 5 億多元炸藥標案一事，顧立雄說該廠商「有代理能力可以投標」，又說是因為國內「沒有產能」，這是錯誤的。

馬文君指出，國軍使用的 RDX 過去都由軍備局自己生產，這回因為製彈量增加，產能不足才首次外購。而根據她接到的爆料，疑似是有中間人介紹，要從印度採購，問題來了，首次外購也應該要根據採購法規。

馬文君直指，國防部卻為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破了所有採購規章。一、 沒有爆藥許可。二、 沒有處置能力。三、 非軍品本業。四、 資本額不足標案十分之一。五、 首次投標。光是以上這五項，在正常情況下，這家公司根本不可能拿到這個標案。

馬文君進一步指出，更離譜的是，這個標案竟然還有附加條件，後續將近 9 億元的開口合約。這代表這根本是國防部為這家公司量身打造，讓該公司取得獨家承接國防部RDX標案的資格，且不是5億多元，是將近 15 億元。

