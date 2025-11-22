爆襲胸籃籃！胡瓜坐氣球遊戲被罵爆 夢多開嗆酸民：沒逼你們看節目
娛樂中心／謝宛真報導
日前綜藝天王胡瓜出外景錄影時，被網友發現雙手疑似摸到助理主持籃籃胸部，掀起性騷疑雲，儘管事後節目單位道歉，但遊戲設計仍引來網友大量批評，痛批是「標準吃女藝人豆腐的爛節目」。風波，在台發展的日本藝人夢多忍不住開嗆「我沒有強迫你們看節目」，要求酸民給予尊重。
近日夢多在「胡瓜疑襲胸籃籃」相關新聞下方留言，劈頭就問「你們這樣講我們怎麼拍節目？我們提供給大家歡樂，大家很辛苦」，認為節目內容可能有些人喜歡、有些人不喜歡，都可以討論，這是自由，「但你們這些酸民，這樣子一直攻擊人心情會好一點嗎？可以一點點尊重，我沒有強迫你們看節目，希望一點點尊重給我們。」
留言一出，儘管有人認同指出胡瓜一看就不是故意的，表示「就是有些人覺得不爽才會這樣（利用截圖製造流量）」，也吸引347個人按讚支持，但多數網友仍不認同，痛批「建議沒有性別意識就閉嘴，不是只有收視群眾有資格批評好嗎」、「不要拍啊，整天弄對女性不尊重的遊戲，節目不要也罷啊」、「如果懂尊重跟分寸就不會去玩這種下流的遊戲！」、「他是在反串嗎」、「什麼喜歡不喜歡？遊戲設計本身就不妥，又在螢幕上觸碰到女性胸部，這跟尊重節目是兩回事好嗎」。
胡瓜主持的《綜藝大集合》節目日前到雲林出外景，玩招牌遊戲「投懷送抱」，當時籃籃坐在椅子上抱著氣球，胡瓜多次跳到籃籃懷中要「坐爆」氣球，未料遊戲過程遭網友放慢擷圖，指出其中一幕胡瓜左手疑似碰觸到籃籃胸口，掀起鹹豬手爭議。對此製作單位18日發聲道歉，民視19日也宣布該片段將修剪不播出，不會讓類似襲胸的畫面出現。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
力挺高市早苗！「在台日本男星」發聲喊：我們首相超棒
胡瓜《大集合》襲胸籃籃畫面瘋傳 網氣炸罵翻：吃女藝人豆腐的爛節目
杜力「在家打X槍」工作遲到1小時！ 夢多氣炸怒轟：這個美國人藉口很多
高喊我愛台灣！日籍藝人夢多霸氣出手了 砸上千萬嗨曝「新喜訊」
胡瓜捲性騷擾疑雲！楊繡惠緩頰「酸民瞎起鬨」：他把籃籃當女兒
胡瓜日前錄製外景節目《綜藝大集合》「投懷送抱」單元時，疑似意外誤觸助理主持人籃籃（籃靖玟）胸部，掀起性騷擾疑雲，籃籃事後透過經紀公司回應緩頰「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事」。與兩位當事者交好的楊繡惠，近日直播談及此事，也直言「本來就沒有事，一些酸民瞎起鬨」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
胡瓜疑襲胸籃籃惹議！陳美鳳露面發聲：他是很好的人
胡瓜疑襲胸籃籃惹議！陳美鳳露面發聲：他是很好的人EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
曾國城巧妙閃過「胡瓜襲胸籃籃」話題 陳美鳳替友喊冤
【緯來新聞網】曾國城、陳美鳳、方芳芳今（22日）出席「第一屆星動盃—明星匹克球公益賽」，被問到胡瓜在緯來新聞網 ・ 9 小時前
籃籃被爆有男友！本人澄清揭感情現況 節目驚曝「理想對象」竟是八點檔男星
四季線上／陳軒泓 報導籃籃日前意外被小禎爆料「有男友」，當時在記者會中提到父親胡瓜近期發生的事件，小禎不小心脫口表示他和籃籃的男友也熟，此話一出瞬間引發熱議，不過事後籃籃透過經紀公...四季線上 ・ 1 天前
