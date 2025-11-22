爆襲胸籃籃！胡瓜坐氣球遊戲被罵爆 夢多開嗆酸民：沒逼你們看節目

娛樂中心／謝宛真報導

胡瓜玩坐氣球遊戲不小心摸到籃籃胸部，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」（圖／翻攝自s8714451 Threads）

日前綜藝天王胡瓜出外景錄影時，被網友發現雙手疑似摸到助理主持籃籃胸部，掀起性騷疑雲，儘管事後節目單位道歉，但遊戲設計仍引來網友大量批評，痛批是「標準吃女藝人豆腐的爛節目」。風波，在台發展的日本藝人夢多忍不住開嗆「我沒有強迫你們看節目」，要求酸民給予尊重。

「胡瓜疑襲胸籃籃」風波引發網友對節目內容的批評，夢多不忍問大家「你們這樣講我們怎麼拍節目？」（圖／翻攝自IG）

近日夢多在「胡瓜疑襲胸籃籃」相關新聞下方留言，劈頭就問「你們這樣講我們怎麼拍節目？我們提供給大家歡樂，大家很辛苦」，認為節目內容可能有些人喜歡、有些人不喜歡，都可以討論，這是自由，「但你們這些酸民，這樣子一直攻擊人心情會好一點嗎？可以一點點尊重，我沒有強迫你們看節目，希望一點點尊重給我們。」

留言一出，儘管有人認同指出胡瓜一看就不是故意的，表示「就是有些人覺得不爽才會這樣（利用截圖製造流量）」，也吸引347個人按讚支持，但多數網友仍不認同，痛批「建議沒有性別意識就閉嘴，不是只有收視群眾有資格批評好嗎」、「不要拍啊，整天弄對女性不尊重的遊戲，節目不要也罷啊」、「如果懂尊重跟分寸就不會去玩這種下流的遊戲！」、「他是在反串嗎」、「什麼喜歡不喜歡？遊戲設計本身就不妥，又在螢幕上觸碰到女性胸部，這跟尊重節目是兩回事好嗎」。

胡瓜跟籃籃玩的坐氣球遊戲「投懷送抱」，已經是該節目招牌遊戲。（圖／翻攝自s8714451 Threads）

胡瓜主持的《綜藝大集合》節目日前到雲林出外景，玩招牌遊戲「投懷送抱」，當時籃籃坐在椅子上抱著氣球，胡瓜多次跳到籃籃懷中要「坐爆」氣球，未料遊戲過程遭網友放慢擷圖，指出其中一幕胡瓜左手疑似碰觸到籃籃胸口，掀起鹹豬手爭議。對此製作單位18日發聲道歉，民視19日也宣布該片段將修剪不播出，不會讓類似襲胸的畫面出現。

夢多在「胡瓜疑襲胸籃籃」相關新聞下方留言，希望酸民給予一點點的尊重。（圖／翻攝自IG）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

