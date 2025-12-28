爆解放軍砸9千萬造「韓流」！林楚茵轟：中共介選鐵證如山 嗆爆國民黨

政治中心／黃韻璇報導

近日暗網張貼販售幾段音檔，內容為中共解放軍「戰略支援部隊」某位丁姓處長，在2018年與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥討論對台介選業務，當中明確指出，解放軍已撥款2000萬人民幣（約9000萬元新台幣），隔海操控台灣選情、買網軍造「韓國瑜效應」。對此，民進黨立委林楚茵就表示，國民黨正是紅色滲透下真正的「既得利益者」，怒批國民黨立委們不斷阻擋國安法案，赴中不敢接受檢驗，更坐實與中共裡應外合的真相。

廣告 廣告

針對媒體踢爆3段來自暗網的錄音檔，民進黨立委林楚茵表示「中共介選鐵證如山！」揭露中共隔海遙控台灣選情，千萬買網軍造假「韓國瑜效應」，甚至利用選舉偷渡索取軍事情報，完全印證了6年前美國《外交政策》的警告：「中共介入台灣選舉」。

近日暗網流出中共介選錄音檔，內容討論操縱台灣2018年底高雄市長選舉（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

林楚茵強調，從2018高雄市長選舉到2025國民黨主席之爭，國民黨正是紅色滲透下真正的「既得利益者」。為何流量平平的韓國瑜、鄭麗文能突然竄升？她怒轟，「國民黨的『造浪者』根本不是台灣民意，而是對岸的解放軍，國民黨立委們不斷阻擋國安法案，赴中不敢接受檢驗，更坐實與中共裡應外合的真相！」

據了解，這三段錄音檔今年10月在網路上流出，近日更被放到X平台上廣為流傳。第一段音檔對話顯示，丁姓處長與「沃民公司」負責人齊中祥討論，稱「56所」可在2018年底先獲得「戰略支援部隊」資金，針對「台灣地區」九合一選舉進行干預，初期預算500萬人民幣；若執行順利，將再投入1500萬人民幣，進行選情預測及干預。

第二段錄音檔，丁處長在與齊中祥的對話中，宣稱將在2018年高雄市長選舉中，掌握精準情報信息。丁處長聲稱，希望藉由這次合作處理台灣九合一選舉，打響沃民公司的「輿情情緒分析系統」知名度，並驗證其干預台灣選舉的能力。而在第三段錄音檔中，齊中祥在對話中透露，最近關於台灣的「數據量」還會擴增，其公司已在台灣蒐集約600萬個臉書帳號，下一步將擴張至1000萬個以上。

更多三立新聞網報導

TPU 取代 GPU？台股長線利多不變 把握科技股回檔布局台股基金

2026 成長引擎全紀錄！4大領域、20檔個股潛力看這裡

韓籍女神南珉貞「二度遇強震」！當下先做1事 粉絲笑：越來越像台灣人

宜蘭規模7.0強震！專家曝「一事」萬幸 不然台灣震度恐不止4級

