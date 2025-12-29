爆訂金不給退失控！男顧客「全身綁炸藥」引爆車行慘死 警方揭真相

國際中心／綜合報導

中國成都昨（28日）午後發生一起震撼社會的爆炸事故。案發時間約在下午1時，地點位於成都高新區南三環路四段的一間 Toyota 豐田汽車銷售展示中心外。一名約54歲男子疑似因與車商之間的消費爭議情緒失控，隨後攜帶大量具爆炸性物品前往該處，並在店門口點燃，引發猛烈爆炸，巨大的爆炸威力使現場瞬間陷入混亂，周邊環境嚴重受損，該名男子在事故中當場身亡，另有4名現場民眾或工作人員遭波及受傷。

廣告 廣告









傳訂金不給退失控！男顧客「全身綁炸藥」引爆豐田車行當場慘死 警方揭真相

該名男子在爆炸中當場死亡，另有4名在場民眾或工作人員受到波及受傷。（圖／翻攝自微博）









爆炸發生當下，巨大聲響震動周邊建築，展示中心內外的大片玻璃應聲碎裂，碎片散落一地，停放在店內及門外的多輛汽車也遭波及受損，現場畫面相當駭人。該名男子在爆炸中當場死亡，另有4名在場民眾或工作人員受到波及受傷，所幸經緊急送醫後確認均無生命危險，相關單位已持續關注其後續傷勢狀況。





傳訂金不給退失控！男顧客「全身綁炸藥」引爆豐田車行當場慘死 警方揭真相

警方出面澄清，涉案車輛早在2022年10月即已完成全額付款，並非網路所傳「未繳清款項、要求退還訂金遭拒」。（圖／翻攝自微博）





有網友爆料，該名男子先前曾前往該 Toyota 豐田汽車銷售店訂購新車，並支付人民幣2萬元作為訂金（約新台幣9萬元）。不過後續男子疑似改變購車意願，希望取消訂單並取回訂金，但雙方在退款問題上未能達成共識，最後男子全身綁著炸藥前往銷售店引爆釀成悲劇。

根據中國媒體報導，事發後警方隨即接獲報案並第一時間趕赴現場，封鎖周邊道路進行管制，同步展開相關調查作業。警方初步指出，涉事男子疑因與車商產生糾紛，在汽車銷售據點外點燃易燃物，進而引發爆炸，目前已排除涉及恐怖組織或有他人共犯的可能性，詳細案情仍有待進一步釐清。針對外界關注的消費爭議，警方出面澄清，涉案車輛早在2022年10月即已完成全額付款，並非網路所傳「未繳清款項、要求退還訂金遭拒」的情況。不過警方也證實，該名男子確實曾因消費相關問題向業者反映意見，雙方曾出現糾紛，但相關傳聞與實際情況並不相符。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：爆訂金不給退失控！男顧客「全身綁炸藥」引爆豐田車行當場慘死 警方揭真相

更多民視新聞報導

加油站員工中「8.8億樂透」！致富關鍵全曝光、後悔沒做1事賺更多

印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變

羽絨外套穿出病⋯男呼吸衰竭「確診肺炎」！醫師一查嚇壞恐怖元凶曝

