爆許光漢不合張軒睿！章廣辰被傳「選邊站」婚禮快閃 首度露面曝內幕

記者趙浩雲／台北報導

連晨翔與章廣辰 一同出席《舊金山美容院》宣傳活動。（圖／記者趙浩雲攝影）

男星張軒睿近日頻頻傳出與兄弟許光漢、章廣辰關係生變，被外界解讀為章廣辰疑似選邊站，引發外界揣測三人友情出現裂痕。對此，許光漢日前被問及相關話題時一改過往溫和態度，罕見語氣嚴肅回應，引發討論。今（30）日章廣辰與連晨翔一同出席《舊金山美容院》宣傳活動，這是事件延燒後首度公開露面，親自還原當天狀況，並回應與許光漢、張軒睿之間的互動。

章廣辰受訪時談到婚禮當天的情況，直言外界的解讀與實際狀況有所落差，「我們才剛拍完一部戲，沒有理由不打招呼」，也強調現場人多、角度不同，「可能沒有看到彼此的臉」，否認刻意冷落張軒睿。他也笑說，男生之間打招呼有時候就是一個眼神，「大家角度不一樣，很容易被誤會」。

被問到許光漢先前被指「動怒」一事，章廣辰先是一愣，隨即笑了出來，表示「他沒有生氣吧」，認為只是因為被誤會，所以語氣比較嚴肅，並反問「那算生氣嗎？」他也坦言，被外界過度解讀難免會有情緒，但不至於影響彼此關係。

章廣辰在事件後首度露面。（圖／記者趙浩雲攝影）

至於三人友情是否因此出現裂痕，章廣辰態度相當輕鬆，直言「OK啊」，甚至笑說自己看新聞時也會被娛樂到，認為有些說法「看看就好」，也希望外界不要過度渲染，「不要寫沒有的事情，有時候看一看覺得蠻好笑的」。

章廣辰也透露，事後並沒有特別私下去詢問許光漢相關狀況，認為「每個人都有自己的心情跟狀態」，不需要過度干涉。對於近日屢屢被捲入話題，他則選擇一笑置之，強調工作與生活仍照常進行。

