爆許志豪酒醉痛哭！女星揭他「私下真面目」不忍了：他醉得很誇張

記者蔡維歆／台北報導

許志豪、蕭玉芬、翁鈺鈞、吳俊宏、陳孟賢、鄔兆邦、陳隨意等接力演唱，接連四首「酒歌組曲」唱出不同風味，讓現場情緒越來越嗨。上過幾次節目的許常德分享錄影心得，許志豪一聽抓緊機會追問：「比較好？還是有沒有再更上去一點？」許常德秒切回「評審模式」，面不改色地說：「比較好很多，不要那麼計較，要知足。」

許志豪被爆料喝醉大哭。（圖／中視提供）

郭婷筠跟林秀琪則以演歌方式詮釋詹雅雯的〈淚酒〉，郭婷筠自爆：「我的長相看起來像很會喝酒，但我真的不會喝」，她還提及：「每次『他們』醉的跟什麼一樣我都很清醒」，這不禁引起大家好奇究竟醉的是誰？就當許志豪不死心追問「誰醉的最誇張」，郭婷筠突然爆料：「你上次聚餐坐在我旁邊，我還有拍影片，然後你醉了還在我面前哭」，康康頓時也回想起來:「你還叫我小康，小康過來，小于對你不錯」，許志豪驚問「小于是誰」，原來是指于美人，這讓許志豪自己聽了都哭笑不得。

廣告 廣告

《綜藝一級棒》這集也少不了「男女對唱」，許常德一時興起現場示範「男女對唱三大招」，第一招是「背對背反省」、第二招是「合掌交流磁場」，第三招是「地位落差階梯式」，指的是一個坐著、一個站著。接著又聊到對唱默契，許常德其實很好奇：「森恬CP在對唱過程中有沒有笑場過？」李子森與杜忻恬異口同聲地說：「好像從來沒有。」許常德聽了不敢置信：「原來對唱組合都那麼變態。」接著他又拋出犀利問題：「你們這幾組男女對唱，誰最容易作假？」結果陳隨意竟被點名，許常德則幫他解釋：「只有陳隨意表情演的最自然，因為他結婚很多年，假的很有經驗。」這番說法讓陳隨意只能帶著苦笑接受這份「演技實力」的認可。

更多三立新聞網報導

蕭敬騰宣布留台中跨年！「超大咖天團」也來了 驚人卡司全曝光

屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大

于朦朧慘死！摯友劉維遭爆臥底「跟范世錡一夥」 網轟：吃人血饅頭

疑捲于朦朧命案！田海蓉首映會驚見他「生前黑影」 網：背脊不涼嗎

