爆詐團勾結國軍「逾60官兵賣帳戶被法辦」！馬防部緊急回應了

記者陳思妤／台北報導

圖為國防部日前舉行記者會。（圖／翻攝畫面）

有媒體報導指，國軍士官兵涉嫌和詐騙集團勾結，官兵以每個月3千到5千元將帳戶提供給詐騙集團當人頭帳戶，涉案人數恐超過60人。對此，陸軍馬祖防衛指揮部今（8）日表示，本案至今依法主動查察，全程秉勿枉勿縱，確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

國軍爆出涉入詐騙案，且涉案官兵人數恐高達60人。陸軍馬祖防衛指揮部指出，本案由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

