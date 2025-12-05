爆談妥離婚拿粿粿百萬「不咬王子」！范姜彥豐宣布復工 最新動向曝

娛樂中心／台北報導

范姜彥豐10月底怒撕嬌妻粿粿外遇好友王子（邱勝翊），夫妻倆決意離婚，但三方協商未果，據週刊指出，范姜所求償金額從原本的1600萬，一度降至800萬，卻因粿粿打算一力扛下，不讓王子出錢，惹怒范姜，導致協議破裂。然而經過一個月多，今傳三人協商已談妥，粿粿擔下百萬贍養費，但條件是「范姜不再繼續『咬』王子」。對此范姜彥豐最新動向也曝光。

范姜彥豐和粿粿因王子介入婚變。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書）

稍早12時許，范姜彥豐宣布接下由天后闆妹接洽的洗髮精代言，畫面中，他整個人容光煥發，寫下「有重獲新生的感覺！」似乎道盡甩開粿粿、王子的真實心聲。回顧整起事件，10月底范姜出面控訴王子邱勝翊介入了他的婚姻，與老婆粿粿「互動超越朋友界線」。

范姜公開指控妻子粿粿（右）與王子（左）在婚姻期間有不倫行為，引起社會關注。（圖／翻攝自粿粿IG）

之後王子發文承認「確實超越朋友應有的界線」並對此深感抱歉，粿粿則上傳一段17分鐘影片反擊，強調「離婚沒有外界介入，也沒有第三者」，反而錯在范姜棄子不顧並開出1,600萬元的離婚條件，一度掀起不少熱議。而粿粿跟王子也因此形象重挫，演藝事業全面停擺。

