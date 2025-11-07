爆謝侑芯家屬領屍被擋 閨密謝薇安還原「太平間真實狀況」氣炸嗆：是要我放火燒了她？

謝薇安（右）昨抵醫院向謝侑芯（左）致意，否認外界指稱的「領屍卡關」說法。（翻攝自instagram＠irisirisss900／instagram＠missingvivian）

「我把侑芯領出來是要扛著她的遺體回飯店？」網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝事件持續發酵，馬國歌手黃明志遭警方延押調查。近日有傳聞指家屬抵達吉隆坡卻遭「領屍卡關」，消息在兩地社群引發關注與討論。謝侑芯閨密謝薇安昨（6日）現身吉隆坡中央醫院太平間，澄清自己是來為好友道別，並反駁媒體報導內容不實。

黃明志延押調查中暫緩領屍？警方：程序須配合刑事偵查

馬來西亞媒體報導指出，案發後警方進一步偵查出現疑點，家屬代表抵達後，領取遺體的程序一度暫緩，須等檢警完成相關鑑驗與程序，並依調查進度通知家屬辦理認領與後續火化事宜。是否能當天領回遺體，將依警方與檢方後續指示而定。

閨密謝薇安太平間澄清：我不是「領屍受阻」的當事人

「我把侑芯領出來是要扛著她的遺體回飯店？還是要我自己放火燒了我朋友？別鬧了！」對於外界流傳「家屬領屍受阻」的報導，謝侑芯閨密謝薇安接受採訪時表明，自己前往太平間是基於私人情誼，去向朋友告別，並嗆聲：「刑事案件偵查時沒有家屬可自由領屍體的，這不是常識嗎？」

家屬、檢警仍在協商 領屍時間未定

據報導，家屬代表已與警方、檢察官會面，雙方就調查與領屍程序交換意見。當局表示，待必要的法醫檢驗、毒物檢測及其他偵查步驟完成、或有明確可交付遺體的指示時，會通知家屬辦理認領與火化等事宜。而外界關切的屍檢結果與毒物檢驗，仍須等待化驗室報告出爐。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

