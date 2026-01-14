爆警超勤加班費時薪僅186元！地方議員曝資料：難怪沒人要當警察

圖為警察示意圖。（資料照／柯毓庭攝）

國民黨新北市議員林國春近日曝光一份「新北市政府警察局某分局派出所114年12月超勤加班費印領清冊」資料，從該份資料可看見有5位警員超勤時數都在48小時以上，每小時支領數僅182元；他對此表示，難怪沒人願意擔任警察，「民進黨高官們，多替基層員警想想吧」。國民黨立委王鴻薇也批，「現在的賴政府根本是把警察不當一回事」。

林國春12日在臉書貼出該份資料，並寫下，「不騙你，基層員警本俸是21990元（未含專業加給），超勤加班費每小時182元。我們現在勞工最低時薪是每小時196元，難怪沒人願意擔任警察，就算是警察也不願意上深夜勤或假日勤務，民進黨高官們，多替基層員警想想吧。」

該份資料曝光後，引發網友議論，已有超過400則留言，有人表示「錢是一部分，大部分是現在警察的保障小於刁民」、「真心疼基層員警不如勞工」、「警察是廉價勞工，24小時輪班賣命執行勤務，等到退休卻被民進黨無情減少退休金」、「真是是182元！我兒子剛下派出所服務，比勞工還低」、「退休金被拿來跟勞工比高，結果薪資卻比勞工低，還高工時」；但也有人認為「等等，用PT去算？那所有正職月薪，都不足時薪，軍人也是，又是24H待命，輪夜哨」。

針對此議題，王鴻薇13日接受《中天新聞》訪問時則說，第一線基層警同仁勤務繁重，且常常有時候會碰到臨時狀況，甚至有生命危險，現在的賴政府根本是把警察不當一回事。

