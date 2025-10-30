爆豬瘟第9天！彰化阿泉爌肉飯「最後1鍋」秒殺賣完 改推期間限定雞腿飯

記者潘靚緯／彰化報導

全台禁運禁宰豬肉，彰化阿泉爌肉飯改推慢火燉煮的雞腿飯。(圖／翻攝畫面)

台中梧棲爆發非洲豬瘟首例，禁宰禁運措施持續延長，全台豬肉食材供應拉警報，「爌肉飯的故鄉」彰化兩大名店也緊急應變，有90年歷史的「阿泉爌肉飯」最後一鍋爌肉今日秒殺賣完，即日起改推「期間限定」雞腿飯。開業超過60年的「車路口肉羹」則創新用雞柳條取代豬肉，湯頭味道一樣好吃，讓老顧客一吃驚艷。

彰化阿泉爌肉飯「最後一鍋」秒殺賣完，接下來改賣期間限定的雞腿飯。(圖／翻攝畫面)

全台禁宰禁運豬肉，許多習慣用溫體豬肉的小吃店不得不暫時轉型，阿泉爌肉飯業者坦言，透過分流販售，今(30)日最後一鍋的爌肉已秒殺賣完，明天開始沒有豬肉可賣，為了延續生意，特別研發期間限定的雞腿飯和雞腿便當，用特製滷汁慢火燉煮，讓雞腿吃起來鹹香滑順，第一天準備300隻大雞腿來試水溫，不少饕客吃了表示香氣肉汁非常濃郁，業者則表示，如果雞腿飯反應不錯，未來考慮限量推出。

彰化車路口肉羹，改用雞柳取代豬後腿肉製成肉羹。(圖／翻攝畫面)

另一家60年老店「車路口肉羹」，過去始終堅持使用豬後腿肉搭配魚漿，每天現場製作，如今沒有豬肉，業者在店內貼公告改用雞柳條取代豬肉製作肉羹。許多顧客吃了之後，完全吃不出來原料已從豬肉改成雞肉，直呼「味道簡直一模一樣！」

業者透露，雞肉製成肉羹需要更多人工處理，加上人工成本後，其實與原本的豬肉成本相差無幾，因此決定維持原價不變。「對我們來說，維持品質比賺錢更重要，希望讓顧客在這段期間還能吃到熟悉的好味道。」。

