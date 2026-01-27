爆貴！1肉4菜要190元 9塊糖醋里肌119元

有民眾夾了4菜1肉的便當，結帳時竟要價190元。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





物價漲！慢慢接？但清粥小菜也要這麼貴嗎？有民眾夾了4菜1肉的便當，結帳時竟要價190元，他當場要求秤重對價，光是9塊糖醋里肌就要119元了，質疑價格超貴，但店家強調每樣菜都有清楚標價，價格也絕對差不了多少。

清粥小菜餐檯一字排開，菜色從家常青菜、滷肉、炸物，到熱湯應有盡有，不過有民眾夾滿一個便當，竟然要價190元，當場要求店家秤重算錢。抗議售價貴女子vs.店員：「總重量是170克，一份50公克35元，這邊就119元了，（這個119元）。」

廣告 廣告

結果便當內9塊糖醋里肌，一秤完，竟然就要119元了，幾乎可以再買一個便當。抗議售價貴女子vs.店員：「這邊加起來差不多了，15元20元，這個30元，（米飯20元），對啊因為它超重，我們一份才10塊錢而已。」

算一算，119元的糖醋里肌，20元的番茄炒蛋，10元的高麗菜，30元的甜豆，一顆15元的抹茶芋頭丸，總共194元，再加上白飯就破200了，女子想想還是覺得貴到不行。購買民眾：「我覺得是有比較貴一點，因為畢竟是清粥小菜，這種店好像是會比較貴一點。」

清粥小菜店家：「你說我們怎麼計價的，我們通常有寫明，就是50公克為一平匙，那我們目測通常都會稍微打個折扣給客人，不會說算到盡，有時候會優惠給客人，其實夾多少多少錢貴不貴，那是見仁見智。」

店家表示每樣菜上面都有清楚標價，有些是以重量計價，有些是湯匙來計，在店裡還有其他高單價的菜色，像是滷肉一小塊15元，魚類也是依品種算錢，貴還是便宜，民眾看法不一。購買民眾：「因為現在物價都通膨，東西都很貴。」

購買民眾：「菜盤上面都有標說多少錢，他也有秤重，所以我覺得應該是願打願挨。」

其他自助餐店，糖醋里肌算法就不是秤重，也是單顆計價，夾到120元也有300多克，份量更多因此自助餐價格怎麼算，到底是秤重還是算塊，消費者點餐前，多看標示先問清楚，避免事後產生認知落差與消費糾紛。

更多東森新聞報導

獨家／正中午！ 賊見老闆去買便當 闖警局旁保修廠竊i16

影／基隆勇消火場殉職！曾因「穿制服買便當」遭公審

「鬍鬚張」漲！小滷肉飯一碗70元 魯肉飯、雞腿便當全漲

