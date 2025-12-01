爆買台灣砂糖登熱搜！日老闆收到「台糖手工砂糖抱枕」台糖親曝內幕

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

日本知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，日前因返日攜帶20包「台糖一號砂糖」遭海關盤查意外爆紅。近日池田在X平台分享，台糖不僅送他砂糖，還加碼送上兩顆「業務用包裝砂糖造型抱枕」，外形完整復刻台糖25公斤麻布袋，相當有梗。他笑稱，台糖員工甚至特別為他重新調整填充物，做成專屬版本，讓他相當驚喜。

「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊。（圖／池田喬俊X）

這篇貼文一出立刻在台日網路掀起話題。不少網友羨慕直呼「台灣人自己都拿不到」、「這抱枕太可愛了吧」、「老闆跟台灣超有緣」、也有人留言，希望未來能在台灣直接吃到他親手做的蘋果糖，討論度相當熱烈。

廣告 廣告

根據《三立新聞網》報導，台糖也大方回應，這兩個抱枕確實是員工手工製作，原本只是想給池田的小驚喜，沒想到意外引發討論。公司表示，由於造型太具創意，會考慮把這款抱枕列入明年台糖80週年紀念商品清單。台糖同時透露，池田喬俊將於12月9日造訪台南總管理處，現場會親手製作50顆蘋果糖與參與者分享。

更多FTNN新聞網報導

行李箱滿滿「白色粉末」！日本名店老闆來台掃貨遭查 真相曝光笑翻眾人

半年飛日本5次！她被同事說「太誇張」 網力挺：反正比國旅便宜

出國染燙省一半？他驚「日韓2、3千就搞定」 一票網共鳴：台灣真的貴

