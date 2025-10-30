爆資安院標案放水、用中國舊品充數！黃國昌曝：廠商大同醫護董座是新系大老洪奇昌
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
民眾黨立委黃國昌今（30）日上午舉行「新潮流大老撐腰 違法驗收資安破口」記者會。黃國昌說，民進黨打著抗中保台口號，但只要一遇到自家人抗中保台就不重要了，真正重要的，是綠友友們有沒有發大財、賺大錢。黃國昌今天揭露資安院所辦理的「醫療攻防演練OT場域建置」標案，由大同醫護得標，但驗收時資安院卻明知存在重大違失情況下嚴重放水，包含使用品並非新品，且為中國製，至於為何要放水，是因大同醫護的董事長是民進黨新潮流系的大老洪奇昌，母公司大同公司董事長是三立集團董事長張榮華，面對這些皇親國戚們，數發部長林宜敬敢處理嗎？
黃國昌今天揭露的弊案，是為因應2025年年底跨國網路攻防演練，國家資通安全研究院（下稱資安院）所辦理的「醫療攻防演練OT場域建置」標案，去年11月決標，決標方式為最有利標，由大同股份有限公司（下稱大同公司）旗下子公司大同醫護股份有限公司（下稱大同醫護）取得。
黃國昌表示，大同醫護在去年12月25日交付驗收文件辦理驗收，資安院卻在明知存在重大違失的情況下嚴重放水，大同醫護亦未在期限內完成改善，反而是多拖了兩個月後完成第二次複驗。依據契約規定，需要是新品，而且不可以是中國製，更不可以標示為中國；然而，大同醫護除了違法使用中國生產的網通設備、出具不實新品證明書，涉嫌違反《政府採購法》、刑法等，未在期限內完成改善也沒有解約，「沒有解約、沒有移送法辦、沒有停權」，資安院前院長何全德在過程中更是傾力護航大同醫護。
「為何無論是數發部或是資安院都對大同醫護如此禮遇？」黃國昌說，理由非常簡單，除了目前其母公司大同公司董事長是三立集團董事長張榮華，大同醫護的董事長更是民進黨新潮流系的大老洪奇昌，面對這些皇親國戚們，數發部長林宜敬敢處理嗎？是否應全面徹查並且追回補助？還是因為面對的是「赴中交流」連陸委會副主委梁文傑都不敢造次的洪奇昌，就要再次雙標？
黃國昌強調，除了今天揭露的採購弊案以外，近兩年大同醫護還有取得包括國防部軍醫局、海軍司令部、軍事情報局的採購標案，這些綠友友蠹蟲如果沒有清除乾淨，還適合繼續由這種明目張膽違法亂紀的廠商取得涉及國安的標案嗎？
更多FTNN新聞網報導
還在大陸黑名單！被問是否願赴中見習近平 黃國昌表態：當然不排斥
柯文哲認為被押賴清德新潮流要負責 黃國昌舉這件事證明就是上面的意志
鏡爆2021前後曾多次赴港 黃國昌要求提證據轟虛構：中午前更正道歉否則提告
其他人也在看
還在大陸黑名單！被問是否願赴中見習近平 黃國昌表態：當然不排斥
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨主席黃國昌今（30）日上廣播節目千秋萬事接受專訪，被主持人問及準國民黨主席鄭麗文稱只要對兩岸和平有幫助，願見中...FTNN新聞網 ・ 1 天前
林佳龍臉書留言整排「挺不下去」！林岱樺爆水軍發動攻擊：已向平台申訴
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導正國會掌門人兼外交部長林佳龍昨日發文力挺民進黨立委林岱樺，正國會成員包括立委王義川、市議員卓冠廷接連在社群上跟進，...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
醫療資安演練爆重大違法疑雲 白委爆背後老闆是新潮流大老洪奇昌
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今日召開記者會，揭露國家資通安全研究院辦理的「醫療攻防演練OT場域建置」標案存在重大弊端。黃國昌指控，得標廠商大同醫護不僅出具不實新品證明書，更違法使用中國生產的網通設備，而該公司董事長正是民進黨新潮流大老洪奇昌，資安院前院長何全德在過程中傾力護航。中天新聞網 ・ 20 小時前
大同醫護：未使用中國產製品 驗收硬體全新採購
（中央社記者潘智義台北30日電）民眾黨主席黃國昌今天指控，大同醫護公司出示不實證明文件，拿下國家資通安全研究院標案，並違約使用中國製造資通設備。大同公司今天晚間代子公司發布聲明澄清，大同醫護均依約依法履約，無涉任何不法情事，該案驗收所有硬體，均為全新採購設備。中央社 ・ 13 小時前
NBA／好衰！老鷹球星楊恩被隊友撞傷右膝恐傷韌帶
老鷹隊開季4戰只拿1勝，今天面對還沒開胡的籃網隊，當家球星楊恩（Trae Young）卻成傷兵，且是第一節就被隊友蓋伊（Mouhamed Gueye）撞到右膝，只打7分鐘就傷退。 意外發生時楊恩...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
中信兄弟》台灣大賽慘遭樂天桃猿擊潰！ 韋禮加感性發文
中職中信兄弟今年在台灣大賽慘遭樂天桃猿「下剋上」擊敗無緣二連霸。兄弟洋投韋禮加在G5中繼4局失1分，仍無法阻止樂天在自家主場拋彩帶，韋禮加也在社群發文，回顧今年球季後，謝謝球迷支持。TSNA ・ 1 天前
揭資安演練竟用中國產品 黃國昌：數發部敢處理新潮流大老？
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（10/30）早召開「新潮流大老撐腰，違法驗收資安破口」記者會，揭露今年底登場的跨國網路攻防演練，由國家資通安全研究院辦理招標，得標的「大同醫護股份有限公司」不僅使用中國生產的網通設備，履約過程又有多項疏漏，資安院卻視若無睹，原因就是大同醫護董事長就是民進黨新潮流的大老洪奇昌，「面對這些皇親國戚們，數發部長林宜敬敢處理嗎？」太報 ・ 23 小時前
紅色供應鏈轉移陣地 專家：台廠在中國外的市場面臨強大挑戰
中共第20屆四中全會落幕，即將導引中國未來5年經濟發展的「十五五規劃」，備受矚目。中央廣播電臺今天(29日)舉辦對等關稅下的美中問題對台灣的影響座談會。中央大學教授邱俊榮指出，中國目前面臨生產過剩問題，想要去產能、調結構，最有效的方式就是先放棄調控，讓市場汰弱留強。台經院產經資料庫資深分析師邱昰芳則指出，中國內需走弱，產業價格競爭，紅色供應鏈投入東南亞以及歐洲等地布局，台廠在中國外的市場正面臨強大挑戰。 中央大學教授邱俊榮引用北京大學管理學院分析，指出中國人民的資產有約6成在房地產市場、2成置於金融市場，包括股票投資等等，但在房地產價格持續低迷，股市不振的情況下，雖然近期稍平穩，但民眾想靠財產增值帶動財富效果缺少動能，再加上失業率高，更加難以驅動消費。 邱俊榮也指出，中國經濟政策歷年來「換湯不換藥」，思維和結構性問題依舊，全球少有國家像中國一樣，可以將國家發展目標訂至2035、2049年，也少有國家像中共政權這麼重視經濟成長率，每年非得達標不可。邱俊榮認為，中國目前面臨生產過剩問題，想要去產能、調結構，最有效的方式就是先放棄調控，讓市場汰弱留強。邱俊榮說：『(原音)我們講新創如果要發展中央廣播電台 ・ 1 天前
爆資安院「演練用陸製網通設備」 他點名張榮華、洪奇昌
民眾黨立院黨團總召黃國昌30日踢爆，國家資通安全研究院（資安院）辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，由大同股份有限公司（大同公司）旗下的大同醫護股份有限公司（大同醫護）取得，但大同醫護違法使用中國大陸生產的網通設備、出具不實新品證明書，資安院卻嚴重放水，質疑是因大同公司董事長為三立集團董事長張榮華、大同醫護董事長為民進黨新潮流大老洪奇昌，所以才如此雙標，恐造成資安破口。中時新聞網 ・ 21 小時前
林佳龍表態挺林岱樺遭罵爆 黨內人士：避免有藉口脫黨參選
外交部長林佳龍昨晚發文力挺同屬正國會的綠委林岱樺，綠委王義川、新北市議員卓冠廷也跟進表態，網路罵聲一片。對此，正國會人士表示，「林岱樺現在就是有參賽資格，正國會不挺她挺誰？」自己黨內同志，受到委屈，幫她出個聲音讓她有公平的機會與市民說明。另有綠營人士解讀，如果正國會力挺她到底，大家也仁至義盡，避免林有藉口脫黨參選。太報 ・ 18 小時前
爆廠商違法提供中國設備卻安全下莊 黃國昌曝背後新潮流大老：皇親國戚數發部敢處理？
民眾黨團總召黃國昌今（30）日召開記者會，指稱大同醫護去年取得資安院標案，卻違約使用中國設備、未在期限內改善，但資安院拖了2個月後仍讓其通過複驗，他質疑背後理由很簡單，因為大同公司董事長就是三立集團董事長張榮華，而大同醫護董事長則是新潮流大老洪奇昌。黃國昌表示，為因應今年底的跨國網路攻防演練，國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，去年11月......風傳媒 ・ 18 小時前
黃國昌爆料醫院資安演練用中國製品 背後有新潮流大老洪奇昌撐腰
民眾黨團總召黃國昌今（30）日爆料稱，數發部要辦理跨國網路攻防演練，結果得標的大信傳媒 ・ 22 小時前
黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨準主席鄭麗文，先前喊願意見中國國家主席習近平，受到外界關注；民眾黨主席黃國昌，今（30）日在資深媒體人王淺秋節目也表態，若中國將他從黑名單去除，不排斥訪中甚至和習近平見面，黃國昌更宣稱，總統賴清德都可以想邀習近平喝珍珠奶茶，「那為什麼我不能邀習近平吃雞排？」。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑下午則回應，如果能見習近平代表已被認可，因此其實不需要太急著、倉促的去表態。民視 ・ 16 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 19 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 3 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 2 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 23 小時前