爆資安院「演練用陸製網通設備」 他點名張榮華、洪奇昌

民眾黨立院黨團總召黃國昌30日踢爆，國家資通安全研究院（資安院）辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，由大同股份有限公司（大同公司）旗下的大同醫護股份有限公司（大同醫護）取得，但大同醫護違法使用中國大陸生產的網通設備、出具不實新品證明書，資安院卻嚴重放水，質疑是因大同公司董事長為三立集團董事長張榮華、大同醫護董事長為民進黨新潮流大老洪奇昌，所以才如此雙標，恐造成資安破口。

民眾黨立院黨團總召黃國昌30日上午召開「新潮流大老撐腰，違法驗收資安破口」記者會。黃國昌表示，民進黨打著抗中保台口號，但只要一遇到自家人抗中保台就不重要了，真正重要的是綠友友們有沒有發大財、賺大錢。

黃國昌提及，為因應2025年年底跨國網路攻防演練，資安院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，並於去年11月決標，決標方式為最有利標，由大同公司旗下子公司大同醫護取得；但大同醫護在去年12月25日交付驗收文件辦理驗收，資安院卻在明知存在重大違失的情況下嚴重放水，大同醫護亦未在期限內完成改善，反而是多拖了2個月後完成第二次複驗。

黃國昌指出，依據契約規定，需要是新品，而且不可以是中國製，更不可以標示為中國；然而大同醫護除了違法使用中國生產的網通設備、出具不實新品證明書，涉嫌違反《政府採購法》、刑法等，未在期限內完成改善也沒有解約，「沒有解約、沒有移送法辦、沒有停權」，資安院前院長何全德在過程中更是傾力護航大同醫護。

黃國昌說明，為何無論是數發部或資安院都對大同醫護如此禮遇，理由非常簡單，除了目前母公司大同公司董事長是三立集團董事長張榮華，大同醫護的董事長更是民進黨新潮流系的大老洪奇昌，面對這些皇親國戚們，數發部長林宜敬敢處理嗎？是否應全面徹查，並且追回補助？還是因為面對的是「赴中交流」連陸委會副主委梁文傑都不敢造次的洪奇昌，就要再次雙標？