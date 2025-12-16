爆賣假佛牌斂財上億！賓賓哥首發聲：清白不怕被看見

賓賓哥回應假佛牌爭議。（圖／記者沈芳宇攝）





公益網紅賓賓哥（江建樺）近期飽受爭議，先前與魔術師王可照（可樂）到校園演講卻直播未成年引起軒然大波，甚至遭台中市長盧秀燕下令封殺，豈料，近日又爆出他販賣假佛牌，並從中賺取暴利，斂財金額預估破億，對此，賓賓哥本人也親自回應了。

根據《鏡週刊》報導，有受害者控訴賓賓哥利用粉絲信任賣假「聖物」及劣質品，號稱未來會增值、可當傳家寶，最貴的要價百萬元，每月消費5萬元以上還可進入VIP群組，賓賓哥會在群組內報明牌，「他還會在群組裡安插暗樁，宣稱自己因買佛牌或古曼童中了大獎，提升買氣，原本幾千元的古曼童一下漲到十幾萬元，非常離譜」，其中有粉絲花了6000萬元，最終才發現疑似是假貨。

對此，賓賓哥直言，佛牌是真是假，不是靠喊話，也不是靠帶風向決定，而是靠事實、來源與專業站得住腳。他願意把所有事情攤在陽光下檢視，因為清白的人不怕被看見。

賓賓哥表示，佛牌生意競爭本來就殘酷，有人做正當生意，有人卻選擇走歪路，透過爆料、抹黑、操作輿論來打擊對手。媒體若照單全收爆料內容，有可能是被人利用，自己不怕競爭，也不怕討論，但拒絕被抹黑。



