爆赴中「接旨」擋國安法案？7國民黨立委飛廈門 傳國台辦也派官員去了

政治中心／黃韻璇報導

國民黨立委翁曉玲20日上午搭乘廈門航空班機前往中國廈門，行程主要為參加台商協會相關活動，引發議論。媒體報導指出，中共為確保對台工作沒有意外，利用中國正在舉行廈門台商成立33週年活動，積極接觸國民黨立委赴中，要擋國防特別預算。國民黨立委翁曉玲、葉元之等人也被直擊搭機前往。如今有媒體再爆出7名國民黨立委赴中後，中國國台辦也派官員前往。

針對20日上午搭乘廈門航空班機前往中國廈門，國民黨立委翁曉玲21日表示，自己很榮幸受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動， 不僅見到廈門台企協會的朋友，還有來自大陸三十多個城市的台企協會台商朋友們，看到大家一團和氣，齊心齊力，在各自領域認真打拼。翁曉玲強調，原本是一件好事，沒想到又被惡意抹黑，竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事，實在可惡。翁曉玲解釋，此行與幾位同事們前去參加活動，純是自費、私人行程。

翁曉玲今（21）天貼照怒斥，原本是一件好事，沒想到被惡意抹黑。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

不過據《自由時報》報導，此行一共有7名藍委，包含翁曉玲、葉元之、林思銘、邱若華、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉，權責涵蓋了立法院各大委員會，包含財政、修憲、司法及法制、程序、教育及文化、交通、經濟、社福及環衛等立法院各大委員會。

報導表示，有知情人士透露，從上禮拜開始，北京透過多個管道邀國民黨立委赴中，要了解「不副署」後的「島內情勢」，並期盼國民黨確保賴清德的國安法制修正、國防特別採購等案，本會期無法通過。報導還提到，有熟悉中共內部情勢的官員透露，根據掌握，中國國台辦主任宋濤這回沒有赴閩見藍委，而是由國台辦派出層級較低的經濟局副局長南下。

民進黨今（21）日質疑，為什麼藍委去中國要鬼鬼祟祟？難道做了什麼不可告人的事情嗎？（圖／翻攝民進黨臉書）

對此，民進黨在臉書發文痛批，國民黨立委口口聲聲喊「反獨裁」，結果身體卻誠實地「挺獨裁」，週末一到，就接二連三前往中國。尤其，當國會不斷出現違憲爭議法案、總預算與國防預算持續遭到杯葛、行政部門提出重要國安法案送審，在這個關鍵的時間點，為什麼國民黨立委要遮遮掩掩地前往中國？民進黨指出，在媒體補捉到翁曉玲、葉元之低調搭飛機的畫面後，翁曉玲才貼出蔣萬安爸爸蔣孝嚴的照片，先說「是到廈門參加台商活動」，又說「是私人行程」。另一位人在廈門的藍委林思銘則說「與新竹鄉親交流」。

民進黨質疑，問題是：為什麼藍委去中國要遮遮掩掩？敢不敢完整公布所有行程？能交代清楚在中國到底見了誰、傳遞了哪些訊息嗎？更諷刺的是，藍委與民眾黨總召黃國昌等人合作，在國會已經「連續700多次」封殺民進黨立委提出的《兩岸人民關係條例》修法、也就是立委赴中報備法案。民進黨指出，立法委員出國不是問題，也不是說就都不能去中國，但為什麼國民黨立委去中國要鬼鬼祟祟？為什麼要反對「立委赴中報備修法」？國民黨這麼害怕揭露中國行程、接受選民檢驗，難道是真的做了什麼不可告人的事情嗎？

