爆車禍意外出事！高山峰突遭追撞「後車車頭全毀」 驚悚畫面曝光

記者蔡維歆／台北報導

高山峰昨（11）日在錄影前的空檔，將車停在停車位裡開直播，沒想到，他直播到一半竟遭到後方車輛撞上，驚險的車禍過程和照片曝光後，引來不少網友關心，他發文上傳案發現場畫面，更不忘提醒大家出門在外不管開車、騎車還是走路，都一定要格外小心。

高山峰發文透露他原定下午開車前往攝影棚錄影，因距離錄影還有些空檔，便將車停在路邊停車位開直播，怎料卻突然遭到後方大力追撞。這突如其來的撞擊讓他一度嚇到，心裡甚至懷疑對方是否毒駕，「畢竟現在這種事太多了…」，而他脖子也因猛烈撞擊受了傷。

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高山峰車後方被撞。（圖／翻攝自臉書）

之後肇事的女子不斷向他道歉、解釋剛剛在撿東西，高山峰無奈之餘也只能寬慰對方「人沒事就好」，結束錄影後，他趕緊聯繫熟識的車商安排維修，並前往醫院掛急診檢查傷勢。高山峰也公開直播時被撞的畫面。只見他被撞擊後，手機直接飛到後座還傳來清晰的玻璃破碎聲，場面觸目驚心，「話說如果我是騎車或是行人，應該是活不了了，撿回一條命……」

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