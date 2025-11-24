爆迷你足協詐領千萬元補助「僅追回2萬」： 還允許分期還

白委黃國昌批動部次長鄭世忠（中）曾說會處理並追回迷你足協補助，但至今年11月備詢，答不出做了什麼懲處。（資料照／蔡旻妤攝）

民眾黨團總召黃國昌24日表示，立院2017年8月三讀修正《國民體育法》，將體育協會改革列為訴求之一，但亂象卻未見改善，迷你足球協會2016年至2023年共取得7589萬體育署（現改為運動部）補助，但卻充斥造假、灌水等單據，詐領金高達1614萬7164元，體育署今年3月稱迷你足協已於2024年繳回103萬，但今年7月行政院訴願決定書可得知，到7月只繳回2萬，且甚至還允許分期付款。

黃國昌24日上午舉辦「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會。黃國昌提及，迷你足協每年從政府取得高額補助，2016年起至2023年總共取得7589萬體育署的補助，然而其中卻充斥以造假、灌水、名實不符的單據詐領補助之弊端，詐領金額高達1614萬7164元；2024年3月質詢運動部的前身教育部體育署揭露此弊案後，體育署不斷拖延包庇，整整拖了十個月，才以密件的形式表示在2024年11月26日完成查核報告。

黃國昌痛批，現任運動部次長、前體育署署長鄭世忠去年在備詢時，曾說會針對迷你足協進行內部懲處和追回詐領的補助，但是直到今年11月備詢，連做了什麼懲處都回答不出來。

黃國昌指出，尤有甚者，體育署在今年3月回覆的書面資料表示迷你足協已在2024年8月26日辦理繳回103萬，不過從今年7月行政院訴願決定書可清楚得知，到7月為止只繳回2萬，公然說謊，莫此為甚，在不斷追問下才坦言第一筆款項要到今年年底才會繳完。

黃國昌進一步揭露，除了第一筆詐領的款項外，還有另一筆金額高達1410萬7011元的詐領款項，民進黨政府竟同意其分十年償還，面對自己人可以說是呵護備至，而且前幾年都只還零頭，要到2030年才開始還大筆的金額，「這不是放水什麼才是放水、這不是包庇什麼才是包庇？」

黃國昌質疑，分期償還是否只是緩兵之計，因為從內政部的發函，迷你足協近2年都提不出理監事會議紀錄及會計師查核報告，令人懷疑迷你足協真的還有在運作嗎？如果沒有運作，如何償還詐領的補助？

黃國昌說，此案罪證確鑿，檢調卻還在沉睡，令人質疑是否碰到民進黨新潮流就軟腳，迷你足協的詐領弊案更可以說是綠色執政貪腐保證的冰山一角，檢調單位、運動部應該要給人民一個交代。

