爆退50萬張機票！中國人取消赴日 專家估：日本經濟損失恐達1.79兆日圓

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國強烈反彈。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消，學者就推估，中國遊客取消赴日，日本整體經濟損失恐達1.79兆日圓（約3580億元新台幣）。

高市早苗日前發表「台灣有事」一說，指出中國若對台灣發動武力攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅），屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。事後引發中國不滿，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，近日更傳出已有49.1萬張赴日機票遭取消。

中國外交部、教育部、文旅部接連發出公告，提醒中國公民暫勿前往日本。（圖／翻攝自pixabay）

根據數據，2024年到訪日本的外國旅客3687萬人次，其中南韓881萬人次，中國698萬人次，台灣居第三位是604萬人次，往後是美國的272萬及香港的268萬。今年前9個月到訪日本的外國旅客，中國人躍升第一，有748.7萬人次，占整體訪日旅客的23.7%，比去年同期增加43.7%；其次是南韓679萬人次，年增率5%；台灣是503.6萬人次，成長9.8%。

據《中央社》報導，日本野村總合研究所經濟學家木內登英估算「日本可能造成的經濟損失」，他以2012年9月中國國內同樣曾爆發大規模反日示威，當時中共同樣呼籲中國公民暫勿赴日旅行，造成該年赴日觀光客比前一年減少25.1%。

若將此數據套用在這次事件，木內表示，以今年7月至9月，中國旅客在日本人均消費額23.9萬日圓推算，未來一年預估中國遊客預估可在日本消費3.15兆日圓，若與2012年一樣赴日觀光客減少25.1%，再加上香港的數據，推估日本經濟損失恐達1.79兆日圓（約3580億元新台幣）。

