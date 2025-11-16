爆逼員工X館嫂、拍不雅照！館長痛批他「覺得委屈還復職」：要騙誰

娛樂中心／綜合報導

館長遭到毀滅式爆料。（ 圖／館長惡名昭彰YT）

網紅館長陳之漢近日被元老級員工「大師兄」李慶元毀滅式爆料，除了曝光錄音檔提到館長人設雙面、疑似收中國資金等，其中一段館長要求特助小偉睡館嫂、逼拍不雅照等內容，更加令網友傻眼，對此，昨（15日）館長直播反擊，強調如果小偉認為委屈，怎麼還會回到公司工作。

館長在直播中否認所有不實指控，形容三位前員工爆料行徑如同「惡魔」一般，直指他們的最終目的就是為了錢，表示這名自稱受害者的人是離職後又復職的員工，質疑該名員工若覺得被性騷擾，為何還會回到個工作環境，甚至痛批對方月薪高達8萬，但工作態度卻不積極，館長更強調沒有做這些事情，表示對方音檔內容經過剪輯，「到底要騙誰？」。

廣告 廣告

如今事件越演越烈，連帶波及到李慶元的家人，讓他忍不住在昨（15日）晚間發聲，表示不論誰要挺館長，他都沒有任何一件，不過一切針對他就好，不要把家人也牽扯其中，表示「不管找不到的到人，我一定提告」。

館長遭爆私密事後首開直播。（圖／翻攝自YT @館長惡名昭彰）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

遭爆「叫員工拍下體照、跟妻上床」！館長出手開嗆 反咬他勒索2千萬

常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因

前「最美檢察官」辣妻突脫口：不確定會不會離婚 私下互動全說了

蔡瑞雪浴室「15秒晃動片」流出！蕾絲上衣露小蠻腰 激辣畫面網看傻

