爆逼14歲女粉絲「每天傳露臉色照」KTV包廂猥褻 36歲前樂團主唱身分被警方公布

日本36歲的前視覺系樂團主唱中野隼斗爆出性剝削醜聞。（翻攝自推X）

日本36歲的前視覺系樂團主唱中野隼斗爆出醜聞，利用過去歌手身分，誘騙年僅14歲的女粉絲拍裸照，要求對方每天PO露臉的情色照給她，甚至還進一步猥褻少女得逞，如今遭日本警方逮捕。

綜合日媒報導，警視廳向島警署12日破獲一起粉絲遭性剝削的案件，逮捕前視覺系樂團「午前零時。」藝名為「夊」的中野隼斗。據了解，該樂團已於2021年解散，但中野隼斗仍以前藝人身分，對未成年少女性剝削。

事件發生2025年9月，少女原是該樂團粉絲，曾主動在社群平台留言給中野稱，「我會持續支持你。」雙方因此交換聯絡方式，怎料，事後遭中野隼斗利用社群網站，要求一名居住於東京都內、當時僅14歲的國中女學生「每天傳送露臉的色情照片」給他。同年10月，中野隼斗更進一步約少女至江東區某間卡拉OK包廂猥褻得逞。

據警方調查指出，少女在威逼利誘下，至少傳送了3至5張裸露照片，事後少女家屬得知後，氣得帶著少女依同前往報案求助。對此，中野隼斗真訓時則辯稱，「因為我是樂團成員，比一般人有名，不希望個人資料被公開，所以才把這當作交換條件。」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

