爆逾10人不適！宏匯Bellini餐廳驚爆疑似食物中毒 業者聲明急清場

新北宏匯廣場Bellini Pasta Pasta餐廳，爆出多名顧客用餐後身體不適，目前已暫停營業一天進行全面清消。（圖／翻攝自臉書，Bellini Pasta Pasta）

位於新北市新莊宏匯廣場的義式連鎖餐廳「Bellini Pasta Pasta」，近日傳出疑似食物中毒事件。多位顧客用餐後出現發燒、腹瀉等身體不適症狀，其中一名年僅3歲的女童更因熱痙攣送醫治療，引發社會關注。餐廳今（4）日宣布，宏匯店自主停業一天，進行全面清潔與消毒作業。

餐廳今（4）日公告緊急停業，進行全店消毒作業，並向消費者致歉。（圖／翻攝自臉書，Bellini Pasta Pasta）

事件起因於一名婦人於社群平台Threads發文指出，其一家四口於1月29日晚間至宏匯店用餐後，除3個月大的嬰兒外，其餘三人皆陸續出現發燒、畏寒、腹痛與嘔吐等急性腸胃炎症狀。3歲女兒更因高燒導致熱痙攣，目前仍住院觀察，醫師初步研判可能感染沙門氏菌。

貼文曝光後引起網友共鳴，陸續有民眾表示曾於1月30日及31日前往同店用餐後出現相似症狀，初步統計疑似受影響人數超過10人，已通報衛生單位協助調查。

餐廳業者Bellini於4日上午透過臉書粉專發出聲明，向受影響顧客致歉，並宣布宏匯廣場店將於當日暫停營業一天，執行全店消毒清潔作業。業者強調，將全面配合相關主管機關調查，並釐清實際原因，以顧客健康與食品安全為最優先考量。

宏匯廣場官方也同步發聲明表示，已針對事件展開調查與應對，並重申一向重視場館內餐飲安全，除每日例行巡查外，亦每月委託第三方單位SGS進行餐飲品牌抽驗，確保各項衛生標準合乎規範。廣場方面承諾將與品牌密切合作，全面檢討作業流程，防範類似事件再次發生，並向所有受影響消費者致上最深歉意。

新北市衛生局已於2月3日派員前往稽查，初步發現餐廳內存在作業場所擺放個人物品等缺失，已限期要求業者改善，後續如未改善，將依《食品安全衛生管理法》處以相關罰鍰。同時，局方也抽驗現場供應的「凱撒沙拉」，檢驗結果將於日後公布，若不符標準，將依法開罰。

事件仍在調查中，是否為食物中毒仍待衛生單位進一步釐清。消費者受影響情形也持續擴大，衛生單位與業者皆承諾將持續追蹤與處理，確保食品安全與民眾健康。

宏匯廣場針對餐廳疑似食安事件發出聲明，向受影響消費者致歉，並承諾全力配合調查與檢討管理機制。（圖／翻攝自臉書，宏匯廣場）

