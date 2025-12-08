爆逾60官兵提供人頭帳戶給詐團 馬防部：已核予適處 依法究辦

有媒體報導陸軍馬祖防衛指揮部遭詐團入侵，士兵與其勾結賣帳號作為人頭帳戶，涉案官兵恐超過60餘人，嚴重影響島上戰力，國防部正研擬緊急計畫。馬防部今（8）日證實，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重核予適處，並依法究辦。

馬防部表示，本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

責任編輯／洪季謙

