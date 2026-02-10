爆鄭伊健「隨時隨地都在想下班」 李霈瑜想合照開不了口

【緯來新聞網】香港天王鄭伊健主演的懸疑推理劇《百萬人推理》，攜手同劇演員婁峻碩、李霈瑜到八大電視《娛樂百分百》YouTube 頻道單元「CHATGTV」宣傳。李霈瑜回想初次見到鄭伊健，直呼對方一點架子都沒有、私下相當隨和，拍戲期間她還常偷偷觀察前輩在想什麼，甚至一度想開口詢問能否合照，卻始終鼓不起勇氣。她笑著爆料鄭伊健最可愛的一點是：「他隨時隨地都在想下班。」婁峻碩也形容鄭伊健就像個大男孩，什麼都能聊、毫無距離感，「開拍前壓力真的很大，畢竟是螢幕上的傳奇人物，沒想到本人完全沒有架子。」

鄭伊健（右二）為新戲宣傳，分享首度與婁峻碩（右一）、李霈瑜合作心情；左為主持人賴晏駒。（圖／八大提供）

難得現身綜藝訪談節目的鄭伊健，面對節目主持人賴晏駒（小賴）出題考驗演技，也輕鬆接招，現場即興詮釋「被捅一刀」倒臥在地演技，全場立刻爆出如雷掌聲，讓接續挑戰的婁峻碩倍感壓力，直呼：「天啊！我不知道要怎麼演！」而小賴揣摩隱忍痛楚的表情，竟被李霈瑜逗趣形容像「經痛」，神來一筆的解讀笑翻全場。



在《百萬人推理》中，鄭伊健飾演脾氣火爆的刑警，婁峻碩則化身屁孩感十足的網紅，李霈瑜飾演總是黏在前輩身邊、卻又常扯後腿的菜鳥警察。三人因戲結緣首次同台合作，談到拍攝時最具挑戰的部分，鄭伊健笑說：「聽我講國語。」李霈瑜則替他緩頰表示：「伊健哥總覺得自己的國語不夠好，怕影響大家表演，但拍戲常常是接招拆招，其實沒有那麼嚴重。」婁峻碩坦言，剛開拍時需要適應一下口音，但很快大家都聽的懂。鄭伊健不好意思表示，反而是他們兩位的廣東話進步不少，婁峻碩笑著說：「真的進步神速！」



談到與新一代演員合作，鄭伊健表示欣賞婁峻碩能兼顧工作與生活，也恭喜他完成人生大事，感嘆過去演藝圈並沒有這麼開放；而在他眼中，李霈瑜不僅聰明、有語言天分，更難得是從未見過她焦慮的一面。



農曆新年將近，鄭伊健分享香港過年紅包文化相當盛行，不只包給晚輩，連朋友、平輩，甚至大樓管理員都會收到紅包，外出用餐也會特別包給服務人員。未婚的李霈瑜則笑稱自己是「煮飯婆」，過年期間負責張羅年菜，她自嘲：「煮到爆，煮到人都黃掉。」小賴提及與親友過節，元宵節不僅提傳統式的燈籠，中秋節還會玩傳柚子比賽，充滿節慶氣氛讓鄭伊健等人羨慕不已，李霈瑜甚至想去小賴家過節，還交代他「千萬要傳承下去！」本集內容於10日（週二）晚間9點在八大電視《娛樂百分百》YouTube 頻道上架。

