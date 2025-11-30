爆醜聞淡出演藝圈！男星腫一圈現身邱澤婚宴 近況曝

林曜晟。（圖／翻攝自swagbb_david23 IG〉





藝人許瑋甯與邱澤28日補辦婚宴，現場星光雲集，多位圈內好友出席祝福，其中38歲男星林曜晟（舊名博焱）也到場參加，過去主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但因互毆女友事件，逐漸淡出大眾視野。

林曜晟當天身穿白色 T-shirt 搭配黑色西裝外套，胸前配戴類似珍珠的項鍊，相較過往照片，疑似較為圓潤，氣色也不錯，林曜晟事後也在 IG 分享婚宴花絮。

林曜晟曾在 2022 年因與女友發生爭執引發社會關注，當時他表示自己並未動手，但事件使其形象受到影響，之後逐漸淡出演藝圈，期間也曾轉行從事房仲工作，上一次出演戲劇作品為 2023 年《開創者》，目前則擔任 TPBL 新北國王主場主持人，近期演藝活動相對低調。

廣告 廣告

今年 5 月，林曜晟被拍到與經營韓貨女裝的 Tiva 交往，他在社群貼文中多次標記對方帳號，公開互動大方，關係備受外界關注。



【更多東森娛樂報導】

●才宣布確診！《終極三國》林曜晟爆痛毆女友人 打到全身血住院

●和女友互毆毀形象！男星消失1年悄轉行 驚人身分曝光

●熬過家暴低潮 林曜晟迎新戀情 挺女友事業發文帶貨

