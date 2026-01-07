爆醫材商代開刀3年 石崇良要求台中榮總「一周內提出報告」

衛福部長石崇良要求台中榮總一周內提出報告。(資料畫面)

台中榮總3名神經外科醫師遭爆放任「無醫師執照」的醫材廠商代開刀，且時間至少長達3年以上，約180位病人受害。衛福部長石崇良今（7日）頻喊「不可思議」，要求台中榮總在一周內提出報告，釐清責任，甚至不排除重新評鑑。

據《CTWANT》報導，台中榮總微創性神經外科科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科楊孟寅、主治醫師廖致翔，長期放任「無醫師執照」的醫療器材廠商業務人員上手術台執刀，而主刀醫師僅在一旁觀看，該行為至少長達3年以上，約180名病人受害。

對此，衛福部部長石崇良今（7日）直呼不可思議，強調該行為等於容留密醫，依《醫師法》第28條規定，若查證屬實，涉案醫師將犯刑事罪，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。衛福部將進入調查，並要求台中榮總在一周內提出報告，釐清責任，毋枉毋縱。

隨醫療科技進展，醫療院所可能引進新醫療器材，部分醫療機構可能請醫療器材業者進行指導、學習。石崇良說明，新醫療儀器確實有學習階段，如達文西機械手臂初期引進時，可能利用模擬機或動物操作先行學習，再進入人體，依複雜程度落差會有所不同，但對病人、民眾權益來說，一定要有保障，衛福部將會細部了解，再給社會大眾一個交代。





