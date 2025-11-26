爆里長裝傻不發小橘書！律師搖頭「麻煩大了」：去挖回來

政治中心／黃依婷報導

國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」，19日起開始普發給每一戶國人。（圖／資料照）

國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」，19日起開始普發給每一戶國人，卻遭到在野黨批評製造恐慌、還酸說應該丟到垃圾桶等，甚至近日被列在首批發放的台北市，卻有不少民眾反映里長裝傻不發。對此，律師林智群也示警，這種情況之下，緊急情況發生時怎麼會知道對方會不會私吞物資。

林智群發文，如果你們村長、里長連「安全指引」都可以不發給你，「你怎麼知道地震、颱風、戰爭發生時，他不會暗幹私吞物資？」。

林智群也曬出中華民國刑法129條，其中就有寫下「公務員對於租稅或其他入款，明知不應徵收而徵收者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科二十一萬元以下罰金。『公務員對於職務上發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣者，亦同。』前兩項之未遂犯罰之」。

林智群提醒，如果還有村長里長不想發「安全指引」，或全部拿去丟掉，請拿這個法條給他看，也奉勸「已經丟掉的里長麻煩去資源回收區挖回來，不然麻煩就大了」。

