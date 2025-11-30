爆金雞影帝內幕？王晶稱易烊千璽「演殘疾角色比較容易拿獎」
大陸影視年度盛事第38屆金雞獎，於本月15日晚間圓滿落幕。其中最受矚目的焦點，莫過於25歲的易烊千璽憑藉電影《小小的我》以「劉春和」一角奪下最佳男主角，成為金雞獎史上最年輕影帝，引發各界熱烈討論。然而獎項頒布後，香港資深導演王晶近日在社群平台上對影帝話題發表看法，再度掀起網路熱議。
易烊千璽在《小小的我》中飾演腦性麻痺少年，展現演技。王晶表示，易烊千璽近年在選角上常挑戰高難度人物，認為此類角色本身較容易獲得評審青睞，「易烊千璽專挑一些有難度的角色來演，他這一次《小小的我》拿獎，演殘疾人拿獎，實在就是比較容易的」。
王晶這番言論，以話題「王晶說易烊千璽演殘疾人拿獎比較容易」登上微博熱搜，網友議論兩極，有人認為他說出了影視圈的現實，但也有人認為此舉淡化了演員的努力與付出。
在談到影視獎項的評審機制時，王晶語帶保留地表示，雖不一定每年都有「內幕」，但圈內確實存在不透明時刻，他甚至舉例透露，自己父親過去拍攝作品原以為能摘下最佳導演獎，卻被他人「買走」，兩年後隨意拍攝的一部片卻獲獎，形容是「補給他的」。此番爆料也再度引爆外界對獎項公正性的質疑。
