爆闖SJ貴賓室追星！2啦啦隊遭不續約 經紀公司嚴厲發聲：與事實不符

記者林汝珊／台北報導

寶兒與富邦並未續約。（圖／記者鄭孟晃攝影）

Popu Lady前成員寶兒轉戰擔任富邦悍將Fubon Angel啦啦隊，近日確定與富邦育樂分道揚鑣，不料卻傳出離開球團原因竟是擅自闖入SUPER JUNIOR貴賓室追星，引發韓方不滿，對此，寶兒也嚴正否認此事。

啦啦隊成員寶兒率先在社群平台闢謠，強調自己沒有追星：「消息不正確啊！我也沒有去貴賓室，也沒有追星」；而另一名港籍啦啦隊女孩Kapo的經紀公司也發布聲明了，否認她闖入 SUPER JUNIOR 貴賓室追星，坦言Kapo確實是粉絲，不過相關指控與事實不符。

Kapo經紀公司否認指控。（圖／記者劉彥池攝影）

對於未續約一事，寶兒日前也低調回應，坦言直到最近才與啦啦隊女孩們逐漸熟絡，沒想到卻突然接到未續約的消息，讓她相當錯愕，雖然不清楚實際原因，但難掩失落，「不管結果如何，我都會尊重所有的決定。」

