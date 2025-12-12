爆阿北「人關北所」被羞辱？柯妻陳佩琪又發文了

政治中心／李汶臻報導

針對民眾黨前主席、前台北市長柯文哲，涉入京華城案及政治獻金案疑雲，台北地方法院自12月11日起、一連10個工作天展開密集審理，而柯妻陳佩琪近來也頻頻在臉書發文談及案情；她12日再度上傳最新貼文，內容再度提到涉京華城弊案、至今仍被通緝的「橘子」許芷瑜。此外，還順帶抱怨阿北剛關進北所，遭人羞辱的情形。貼文曝光引發小草支持者暴動，但部分網友看完並不買帳，更有人揪出一事質疑：「怎麼絕口不提」。

廣告 廣告

柯妻陳佩琪這陣子接連在臉書發文談及案情。據了解，柯文哲一直以來持續對外放話、聲援與他有40年交情的老同學李文宗。針對李文宗被指涉京華城案，柯文多次替對方喊冤並強調李文宗沒有碰到該案，「根本是冤獄」。陳佩琪12日發文也提到李文宗，指對方莫名其妙被押進去，導致他每天去看信箱看是否有飛來傳票，陳佩琪認為用這段來形容2024年9到12月間風聲鶴唳的氛圍，十分貼切。

爆柯文哲「北所遭羞辱」陳佩琪說了！鬆口再提橘子「網不買帳」追1事

柯文哲先前多次公開放話，替40年老同學李文宗喊冤。（圖／翻攝自YT@柯文哲）





陳佩琪接著表示：「那時網軍一直橘子、橘子的，這要是我，我也不敢回來啊！」，而李文宗因為一則表達感謝的簡訊，就換來羈押11個月兼2000萬保釋金，讓她忍不住質疑：「請問你是橘子，你敢回來嗎？」。





爆柯文哲「北所遭羞辱」陳佩琪說了！鬆口再提橘子「網不買帳」追1事

陳佩琪臉書最新貼文。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





陳佩琪貼文最後還提到，柯文哲2024年底剛被關進去時遭人羞辱的經歷，也進而抖出阿北隨後鎖住外人送物資權限的原因，是因為有人將起酥（起訴）蛋糕和雞鴨（羈押）飯送進去，連帶讓作為妻子的她也不能送東西進去。直到2025年初才開放陳佩琪送菜，但送物資權仍鎖住。

最新貼文上傳僅兩小時，就吸引超過4700人圍觀。不過網友們對此看法兩極，有人替柯氏夫婦加油打氣：「柯P佩琪加油！」、「律師辛苦了！陳醫師、阿北加油」。但有人不買帳並留言續追謎之金流和「橘子」的行蹤，超酸反問：「橘子呢？」、「橘子回來作證嗎？拿妙天的1000萬拉去哪裡了？騎飛輪的300萬去哪了？」、「收錢怎麼絕口不提」、「不認錯是最恐怖的，但認了就是二十幾年，絕對不能認要騙到底」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：爆柯文哲「北所遭羞辱」陳佩琪說了！再提橘子「網不買帳」追問1事

更多民視新聞報導

陳玉珍、傅崐萁慘了？他爆「藍營這群人」被惹毛

陳慕義批「這國總統」最沒有用！神回1句台網嗨了

柯家搜出「標15萬包」網嘴1事！陳佩琪反擊：問過阿北

