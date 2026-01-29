爆陸軍用中國軟體剪輯演訓片 馬文君質疑洩密：國防部看不見？

馬文君質疑國軍使用中國軟體剪輯影片恐洩密。（翻攝自臉書@馬文君）

陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，卻被發現使用中國的影片剪輯軟體。對此，國民黨立委馬文君質疑，這段時間不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。

馬文君今（29日）以「中資軟體入侵特戰片？演訓機密直送對岸」為題製圖於臉書指出，陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，竟然使用中國的影片編輯軟體剪映（CapCut）國際版剪輯，片尾還出現醒目的軟體商標。

馬文君直指問題在於，陸軍儘管使用剪映國際版剪輯，但畢竟仍為中國軟體，且在該公司2025年6月發布的新條款聲明，若將素材上傳雲端編輯，剪映可以無償、無限制使用素材，並永久作為商業、非商業用途使用。

廣告 廣告

其顯示國防部雖禁止部隊使用中資設備、產品、零組件，卻一再發生官兵不慎使用的狀況，產生軍機可能外洩的疑慮，「基層士兵沒保密危機意識，就連上級軍官及陸軍高層也沒意識到問題嚴重性，還讓有爭議的影片釋出媒體。」

馬文君質疑國軍使用中國軟體剪輯影片恐洩密。（翻攝自臉書@馬文君）

「這段時間不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。」馬文君質疑，國軍並非沒編列預算，為何不循正常管道購置無中資疑慮的正版軟體供官兵使用，卻貪圖免費軟體使用於訓練影片剪輯，產生可能的洩密疑慮。

最後，馬文君表示，從買到中國製淘寶貨行車紀錄器，再到使用中資軟體剪輯演訓影片，國軍每天都在強調保密、強調敵情威脅，結果自己卻將機敏訓練畫面送上中資雲端，「這種矛盾與荒謬，國防部難道看不見嗎？」

更多鏡週刊報導

馬文君稱共諜案軍審「很恐怖」 顧立雄秒回：你非軍職！李正皓、周軒酸爆她

中國核潛艦現蹤澎湖 顧立雄回應曝光！馬文君也說話了

疑因舞曲音量起口角！台中6旬女子遭割頸10cm送醫 警調閱監視器緝凶