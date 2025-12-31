爆隱瞞已婚有紅粉知己、逃漏稅！賓賓哥出面回應了 361字聲明文曝

記者蔡維歆／台北報導

在TIKTOK上擁有近70萬粉絲的網紅「賓賓哥」近來被指斂財、高價賣佛牌、在學校直播爭議不斷，如今週刊爆料他除了謊報年齡還隱瞞已婚身分，身邊更常帶著一名和他關係匪淺的女子，兩人不僅常共穿衣物，還會佩戴情侶飾品，賓賓哥的粉絲們都在群組裡尊稱該女子為「大嫂」。另有讀者質疑賓賓哥賣佛牌年營業額超過上億元，卻有逃稅嫌疑，而且已向國稅局檢舉。對此賓賓哥也發361字聲明回應了。

賓賓哥近來爭議不斷，再度被爆料隱瞞已婚，身邊卻有紅粉知己，更被檢舉逃漏稅。（圖／翻攝自江建樺臉書）

賓賓哥聲明全文：

廣告 廣告

針對近日部分媒體與不明來源之爆料內容，賓賓哥透過經紀公司嚴正澄清：所有與團隊、相關集團之交易、帳務與營運行為，皆依法辦理，相關稅務申報亦完全依照法規進行，經得起任何主管機關與社會大眾的檢視，絕無逃稅或違法情事。

本次爆料中，已有多項內容與事實嚴重不符，並涉及惡意拼湊、誤導大眾，對公司商譽與個人名譽造成重大且實質的傷害。對此，我們已完成相關事證蒐集，並正式委由律師團隊啟動法律程序，對散布不實資訊者追究一切法律責任，絕不姑息。

賓賓哥深知自己身為公眾人物，始終謹守分寸，將心力專注於社會公益與正向影響。至於私人感情生活，向來低調、不願多做描述，亦與公益事務及社會責任無直接關聯，文中相關爆料亦有諸多不符實際情況之處，基於對家人與相關人士的尊重，將不再另行贅述。懇請外界將關注焦點回歸於對社會有實質貢獻的事務上，感謝理解與關心。

更多三立新聞網報導

獨家／疑殺人未遂遭限制出境！凌威威爆復出酒店求生 真實近況曝光

獨家／遭控殺人未遂！51歲凌威威遭限制出境5個月 「最新慘況」曝

獨家／分手小嫻3年疑結婚！金剛「娶大咖女星」婚訊曝光 本人發聲了

曹西平睡夢中離世！乾兒子Jeremy揭他「生前1惡疾」 致命死因曝光

