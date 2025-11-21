爆離婚神通少東「拿2億贍養費」！孫正華曬全家福照打臉 婚姻現況曝

娛樂中心／台北報導

50歲前名模孫正華和「神通集團」少東苗華斌結婚多年，昨（19）日遭週刊爆料兩人其實已經悄悄離婚，孫正華則取得至少2億元贍養費，事件延燒一日，孫正華昨20日透過236字聲明嚴正駁斥，怒轟：「荒謬至極！」今更曬出全家福照粉碎婚變傳言。

孫正華曬出老公帥照。（圖／翻攝自臉書）

孫正華今早在臉書貼出家庭旅遊照，可以看到多張家庭出遊快樂片段。為了保護2個小孩，還將孩子的容貌打馬，夫妻倆則展現開心的笑容，照片中，她還以自己角度拍老公划船的照片，氣氛甜蜜。而她與老公苗華斌結婚多年，對於被傳出離婚消息，昨她深夜也在臉書發表聲明，強調：「這裡是自由台灣，『女性工作＝離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」

回顧孫正華與苗華斌的婚姻，最轟動的莫過於2008年苗華斌出軌按摩店小三劉韋欣，還生下一女，孫正華一氣之下將兩人告上法院，男方在庭上承認和小三「上床10次是最低限度」，最後劉韋欣被判處6個月有期徒刑，得易科罰金。

