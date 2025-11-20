爆離婚2年？孫正華怒嗆思維穿越至封建帝國：勿用「女性工作等於離婚」解讀

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

與林志玲同期出道、現年 50 歲的名模孫正華昨（19）日遭週刊爆料，指她已與丈夫、神通集團少東苗華斌「在2年前悄然離婚」，甚至傳出取得約2億元贍養費，消息一出引發各界議論。外傳兩人解除婚姻後，各自投入事業發展，孫正華更積極跨入時尚產業，並與政府單位合作頻繁。稍早她透過社群平台發表正式聲明，對相關傳聞作出嚴正回應。

與林志玲同期出道、現年 50 歲的名模孫正華昨（19）日遭週刊爆料，指她已與丈夫在2年前悄然離婚，她透過社群平台發表正式聲明。（合成圖／翻攝自FB@孫正華）

孫正華在聲明中先回溯個人職涯，她表示，自輔大畢業後便踏入電視圈工作，2010年前曾走訪英、美、法、日，專訪過近千位國際品牌CEO與設計總監；2017年擔任發起人召開時尚產業公聽會，為台灣品牌爭取近五億元預算，後續由紡拓會與《VOGUE》負責執行。2019年，她加入台灣文化內容策進院，持續推動台灣時尚及文化內容產業的國際連結。

廣告 廣告

她也指出，韓國文化產業振興院自2009年成立至今成果亮眼，而台灣擁有科技優勢與龐大14億人口的華語市場，文化內容產業具備快速成長的條件。

面對外界將她的努力與婚姻狀態連結，孫正華語氣強烈地反駁：「我生在台北東區喜歡夜市小吃，不代表經濟拮据。這裡是自由台灣，「女性工作=離婚」思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」

更多FTNN新聞網報導

名模孫正華傳早已與「神通少東」苗華斌離婚 外界爆贍養費驚人

八點檔都不敢這樣演？瘋傳唐嫣、羅晉「各走各的」 網翻出男方過往曾6度提分手

跟「名媛界大S」官司還在打！夜店大亨放閃新歡「空姐張榕容」交纏健身影片曝光

