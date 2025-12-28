爆離開富邦啦啦隊！寶兒淚崩吐內幕 未來動向全說了

寶兒證實收到富邦球團明年不續約消息。（圖／東森娛樂）





女團「Popu Lady」成員寶兒（吳昀廷），2024年加入富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」重回舞台表演，豈料，昨（27）日她突在社群平台宣洩難過心聲，疑似即將離開啦啦隊，對此，寶兒今（28）日出席個人寫真書發表活動，證實收到明年不續約的消息，過程中一度難過到哽咽，「收到當下覺得很突然」。

寶兒透露，昨日錄完影回家後，就收到球團傳來明年合約到期後可能不會續約的消息，「目前很積極在處理這個問題，最後結果還是會以富邦公布為主」，她也提到，收到消息當下感到很突然及難過，「因為我現在跟女孩們也相處得滿好的，我其實是一個慢熟的人，第一年還沒有那麼熟悉，第二年終於覺得可以去E人路上，就收到合約到期，我就覺得很難過。」

寶兒對於可能與隊友分別感到不捨。（圖／東森娛樂）

至於為何會被選中到期不續約，寶兒坦言對這方面並不太了解，「這兩年我覺得我還是成長了很多也學到了很多，可以在富邦球團效力覺得很開心」，對於不續約原因並不了解，她也表示「希望一切往好的方向發展，不管如何我相信球團都有球團的考量，我也會尊重這些決定」，未來若是沒有繼續發展啦啦隊，也將持續進行藝人工作，希望明年有機會出單曲。

先前Popu Lady合體慶祝成團13週年，談及成員們大多都已結婚成家，是否會因此想婚，寶兒則表示，年輕時對於婚姻確實有憧憬，但近幾年身邊朋友的婚姻狀況似乎不如想像中美滿，加上離婚率偏高，自己就變得有一點恐婚，「這件事情好像與美好劃不上等號」，目前最照顧自己的人是表哥，生活專注在工作方面。



