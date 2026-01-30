爆電話遭狂call半年！沈伯洋「這舉動」嚇哭女兒

政治中心／綜合報導

「萬老師」民進黨立委郭昱晴30日稍早在臉書曬照，曝光立委沈伯洋「爆炸頭消失」的全新造型。由於與他過去的招牌髮型大不相同，讓網友看了直呼「認不出來」。至於突然換髮型的原因，沈伯洋透露與「這群人」有關，他也提到自己的全新造型讓女兒嚇到「一直在哭」。

民進黨立委、綽號「萬老師」的郭昱晴，30日在臉書PO出一張與沈伯洋同框的對比照。不少人注意到，沈伯洋將招牌爆炸頭剪掉了。而與他同框的郭昱晴也發文笑說：「說服自己，這是Puma、這是Puma、這是Puma，剪完頭髮的Puma」。

沈伯洋稍早被問及「換髮型」原因，親自回應了。據《三立新聞網》報導，沈伯洋透露，每逢過年前都要整理一下頭髮，但年前理髮預約經常一位難求，自己剛好排到昨天剪髮。他還透露，自己辦公室過去半年內不斷接到民眾的陳情電話，勸他要剪頭髮；甚至有民眾勸不動他，轉而致電吳沛憶、黃捷、賴惠員等其他立委辦公室，留言說「請你們記得叫沈伯洋剪頭髮」。沈伯洋為了不再造成大家的困擾，乾脆整理一下造型。

沈伯洋也提到，前一天直播時女兒一時認不出剪髮後的自己，當場被嚇哭。他坦言，小孩對父母外型改變需要時間適應，「這是我今天晚上要面對的人生課題」。

