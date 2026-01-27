爆霸凌助理、柯文哲指責作風釀人才出走 劉書彬：溝通有進步空間

民眾黨立委劉書彬爭議連爆。（翻攝劉書彬臉書）

民眾黨立委劉書彬遭指控霸凌助理，《CTWANT》又報導她花大錢裝潢辦公室，甚至傳出被創黨主席柯文哲點名作風導致黨內多位人才出走。對此，劉書彬今（27日）透過3點聲明回應，坦言「溝通表達有很大進步的空間」，盼外界不要將正常的職場管理泛政治化；至於被柯文哲指責一事，她僅說柯有表達關心，針對沒有證據的不實報導，她將會進行提告。

針對霸凌指控，劉書彬表示在學術界與國會辦公室始終秉持「嚴謹專業」的原則，對法案研究有較高的標準，若是因為對專業品質的要求，在溝通上造成誤解，她願意檢討溝通方式。但對於所謂霸凌的「抹黑」必須嚴正澄清，強調她的辦公室大門始終敞開，團隊的流動與調整皆是基於職能合適度，希望外界不要將正常的職場管理泛政治化。她也提到如果助理決定於年度合約到期前離職，在資遣費上都給予最大善意，仍祝福離開的同仁，在職場上有更好的發揮。

至於「柯文哲在黨內會議指責她，稱其作風已造成黨內多名人才出走」，劉書彬稱參與民眾黨會議時，柯文哲有表達關心，「我認為，大家在黨內都是一家人，我們把話說開，都會有圓滿的結果」，認為莫須有的指控不應成為阻礙國會運作的工具，沒有證據的不實報導，將會進行提告，並指實質的法案表現與質詢內容，才是檢驗一名立委最好的方式。

對於耗資35萬整修辦公室，劉書彬說將遷入的辦公室皆依照兩位黨主席柯文哲和黃國昌的指示，不動用預算。也請兩位同仁至抽籤更換的麥玉珍辦公室測量與安排座位，因麥辦座位較少，僅就現有座位調整並自行增加座位。而即將進駐原辦公室的新立委團隊，也積極詢問何時可搬入，但搬遷辦公室環環相扣，需等麥玉珍辦公室於1月30日或1月31日完成搬遷。





