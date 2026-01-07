爆霸凌害助理輕生！莫莉才懺悔「別對人貼標籤」 怎料同步發生憾事

記者趙浩雲／台北報導

莫莉從《大學生了沒》出道。（圖／翻攝自臉書）

從《大學生了沒》出道的網紅的莫莉近日遭週刊爆料，因為去年底遭到詐騙，與經紀人推卸責任給前助理，導致對方受到肉搜與霸凌，不堪壓力負荷之下於上個月底輕生。事件曝光後震撼娛樂圈，而莫莉在上個月底才發文，分享對於這一年的體悟，她才提到「不要太快給任何事情貼標籤（對人也是）」，相關內容如今被網友翻出，再度引發討論。

在該篇貼文中，莫莉回顧2025年心境，形容這一年「很多看起來是壞事的事情，最後都變成了讓我成長的好事」，並坦言相較於成就與里程碑，那些曾讓她感到崩潰、難過與困惑的時刻，反而成為推動自己成長的重要關鍵。她認為，許多事情並非真正的壞事，而是用較激烈、不舒服的方式，迫使人正視必須面對的課題。

莫莉也在文中提到，隨著時間過去，再回頭看每一個階段，都能理解事件發生的原因與意義，「有些事教我放下，有些事逼我成長，有些人事物的離開，才能讓更對的人進來。」她更直言，那些曾以為會毀掉人生的事情，最後反而把自己推向更好的地方。

莫莉發文遭挖出。（圖／翻攝自臉書）

其中一句「不要太快給任何事情貼標籤（對人也是）」尤其引起網友關注。她寫道，人生有時看似在失去，其實是在清空；看似在被考驗，其實是在被保護，那些以為自己扛不住的時刻，最終都會成為日後面對世界的底氣。她也認為，所謂「更好」並非一切順遂，而是在困難再次出現時，能比過去更勇敢、更成熟。

隨著爭議曝光，這篇原本勉勵自己的年度回顧貼文，被不少網友重新檢視，解讀角度出現不同聲音。對於相關爆料內容，莫莉截至目前尚未對外公開回應，事件後續發展仍有待釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

