爆非洲豬瘟擔心食安嗎？最新網路投票8萬人表態

農業部日前宣布，在台中梧棲1養豬場死亡豬隻檢體中，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，引起各界高度關注。而根據一份以相關話題為題、高達7.9萬人參與的最新網路投票顯示，有高達6成7的參與者對食安表示擔心。

民進黨今（29）日舉行中常會，身兼黨主席賴清德總統致詞時談到台中爆發的非洲豬瘟表示，面對疫情，中央與地方政府必須緊密合作，積極執行各項防治工作，無論是「落實疫調、精準訪查」，還是「嚴守邊境、持續查緝」，為了國人健康安全，及產業發展永續，第一線執行單位都不容掉以輕心，也不能有僥倖的心理。

入口網站《Yahoo奇摩新聞》23日起以「非洲豬瘟疑似出現本土案例，對你的影響是什麼？」為題發起網路投票，本次投票共計有「你是否會擔心豬肉的食安？」和「你是否會擔心豬肉的價格？」等2題，統計時間為23日起至28日，目前該投票活動已結束，共計有7.9萬人參加。

在問題1「你是否會擔心豬肉的食安？」中，67.3%的參與者表示擔心，其中37.0%非常擔心、30.3%有點擔心，不擔心的民眾則有20.8%（14.8%不太擔心、6.0%完全不擔心）。問題2「你是否會擔心豬肉的價格？」方面，69.1%的參與者表示擔心，其中40.9%非常擔心、28.2%有點擔心，不擔心的民眾則有19.0%（13.6%不太擔心、5.4%完全不擔心）。