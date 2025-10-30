爆非洲豬瘟！張麗善喊補助1事：從源頭杜絕
[NOWnews今日新聞] 雲林縣張麗善縣長昨（28）日出席議會定期會時呼籲中央，為有效防止非洲豬瘟，應全面禁止廚餘養豬，並參考雲林縣與南亞的合作模式，在一縣市補助設置一座廚餘資源化處理場，以堆肥取代高溫蒸煮、焚化或掩埋，從源頭杜絕疫情。
張麗善表示，中央遲未宣布永久全面禁止廚餘養豬，是考量廚餘的去化問題，109年中央因應開放含瘦肉精豬肉進口，曾設置100億元基金藉以強化養豬產業，如今國內面臨非洲豬瘟威脅，中央應補助各縣市政府興建廚餘資源化處理場。一座廚餘資源化處理場建設費用約2-5億元，但只要台灣有一頭豬感染，全台養豬業都會受衝擊，受影響產業鏈總產值高達2000億元。
張麗善指出，雲林縣是養豬大縣，為了要保護養豬產業，早在107年12月就率先禁止廚餘養豬以防堵非洲豬瘟，中央應該痛定思痛全面禁止廚餘進入養豬場。如果中央願意展現決心，雲林樂意安排各縣市參訪南亞處理廠，觀摩循環再利用的「雲溉肥」。
張麗善續指，每一個縣市，都應該有像南亞處理廠這樣針對廚餘的回收處理廠，而不僅是依靠高溫或蒸煮鍋爐，因為必須要加熱到90度以上才能完全殺菌，但溫度太高的話豬也不會吃，養豬場可能就會便宜行事稍微加熱，而沒有達到殺菌的效果。
雲林縣環保局指出，雲林地區每日約產生30公噸廚餘，為了防堵非洲豬瘟，自107年12月起，雲林縣率先禁止廚餘養豬，同時為了解決縣內廚餘問題，積極推動生、熟廚餘分類回收，回收的廚餘經過破碎及脫水處理，降低廚餘含水率及體積後，送至南亞公司製成「雲溉肥」，縣府並協助取得農委會肥料登記證，大幅推廣有機肥料。統計至114年9月止，南亞公司已收受處理約5萬6,000公噸廚餘，產製31萬6,360包(20kg/包)「雲溉肥」供民眾使用。
雲林縣環保局表示，上週國內發生非洲豬瘟事件，農業部及環境部等相關單位緊急協調廚餘去化，面臨許多問題。而雲林縣自107年底開始禁止廚餘養豬，積極與產業合作，將縣內廚餘製成「雲溉肥」，並回饋社區、學校、民眾使用在有機作物，達到永續循環目標。該項政策112年獲得政府服務獎、113年獲得國家永續發展獎，南亞處理場更獲得113年獲得國家永續發展獎。
張麗善在議會答詢時表示，豬肉禁宰令解禁後，可能面臨豬肉供給量大增，中央應參考花生等作物盛產時的保價收購措施，建立豬肉保價機制，並協調加工廠、冷凍廠願意大量採購，以保障養豬農權益。
