爆非洲豬瘟！菲律賓宣布暫停台灣、西班牙豬肉進口
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
菲律賓農業部近日宣布，因西班牙與台灣爆發非洲豬瘟疫情，該國已暫時禁止自兩地進口生豬及豬肉相關製品，包括豬皮與用於人工授精的豬精液。此舉引發國際關注，凸顯疫情對全球豬肉貿易的衝擊。
根據菲律賓官方新聞與路透報導，針對西班牙的進口凍結措施於週日生效，台灣部分則在週一開始執行。菲律賓農業部長勞雷爾（Francisco Tiu Laurel）強調，必須保持高度警戒，以防非洲豬瘟進一步擴散，「唯有如此才能保護國內就業與產業投資，確保食品安全與消費者健康。」
西班牙方面，農業部於上月28日通報，在巴塞羅那附近發現2頭野豬死亡，檢測確認感染非洲豬瘟。這是西班牙近30年來首度出現相關病例，並已向世界動物衛生組織（WOAH）通報。
台灣則在台中梧棲養豬場於上月22日檢出非洲豬瘟 PCR 陽性，中央災害應變中心於25日宣布已分離出病毒株，確認疫情屬實，並立即通知世界動物衛生組織及主要貿易夥伴國，同時暫停所有豬隻產品出口。
菲律賓農業部進一步指出，所有先前核准、涉及自台灣進口豬隻及豬肉製品的《動植物檢疫與衛生進口許可》（SPSIC）將自動失效，相關品項的新進口許可申請也暫停受理，直到另行通知。至於西班牙，只有在11月11日之前生產，並於12月4日或之前完成裝運的冷凍豬肉產品，才允許進入菲律賓。
台中梧棲養豬場仍驗出非洲豬瘟DNA 農業部：案例場不應再復養
豬瘟豬農兒昨押解返家！衛生局3度採9檢體送驗 結果12小時後出爐
梧棲豬農慘了！違規分讓廚餘、申報不實 最高恐罰1300萬關3年
