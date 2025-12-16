爆食安! 台中連鎖店"捲餅包小強" 業者致歉:全額退款

中部中心 ／中部綜合報導

台中有民眾到連鎖水餃店用餐，其中點了捲餅食用，但卻發現捲餅內有一隻小蟑螂，嚇得當場沒了食慾，也跟店家反應。店家表示，可能是砧板沒有做好清潔，當場退款給消費者。食安處表示，將派員前往稽查，若查獲違規要求限期改善，複查未改善，最高可罰2億元。





噁！台中連鎖水餃店「捲餅包小強」 民眾嚇壞：差點反胃吐出來

連鎖餐飲水餃店餐點捲餅出現小強蟑螂 台中市食安處前往稽查。（圖／台中市食安處）





熱騰騰的捲餅，被民眾發現有一隻小強，嚇得用餐民眾當場差點反胃，質疑餐廳的食品衛生有疑慮

食安處前往餐廳稽查 表示若複查仍沒改善 最重可罰新台幣２億元。（圖／台中市食安處）





被投訴的就是這間連鎖水餃店，民眾12日帶著一家大小店內用餐，點了水餃和捲餅等餐點，直到捲餅送來餐桌，發現捲餅上有隻小蟑螂，拍下照片，事後在店家評論區留下評論，直說下次不敢再來。業者出面回應，坦承可能是砧板沒有清理乾淨，當下道歉，也退費給民眾。食安處接獲通報後，表示將會前往店家稽查，若有違規要求業者，限期改善，若複查後仍不合格，最高開罰兩億元，維護民眾吃的安全。





