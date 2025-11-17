爆餡紅豆餅退流行？網懷念古早味：剛好就好

一名女性網友日前在社群平台Threads發文，表達對當前紅豆餅市場趨勢的不滿。她指出，現今攤販為了吸引顧客目光，紛紛推出餡料爆滿的產品，反而失去了傳統紅豆餅的精髓。她特別懷念過去那種外皮酥脆、內餡適量的古早味版本，認為現在過多的餡料讓整體口感失去平衡，吃起來過於甜膩。

這項觀點立即引發廣大迴響。許多網友紛紛留言表示認同，有人回憶起過去三個十元的平價時期，認為當時的紅豆餅反而最為美味。另有網友指出，餡料過多不僅容易造成燙傷，更破壞了品嚐的樂趣。他們普遍認為，簡單、乾淨、不爆餡的傳統口味才是紅豆餅的最佳呈現。

廣告 廣告

部分網友進一步分析，優質的紅豆餅關鍵在於餅皮與餡料的完美比例。他們強調，製作酥脆可口的餅皮需要真正的技術，而非單純增加餡料份量來掩蓋不足。有網友甚至提到，曾看過店家為了美觀而修剪邊緣的做法，對此感到相當不認同。

這波討論也延伸至其他食物領域。網友們舉例，包括生魚片、水餃、蛋糕等食品，同樣存在過度強調份量而忽略整體平衡的問題。他們認為，無論是過厚的生魚片或是皮薄餡多的水餃，都失去了食物原本應有的和諧口感。

值得注意的是，儘管傳統紅豆餅仍有市場需求，但價格已隨物價上漲而調整。有網友表示，家中附近仍有堅持傳統作法的老店家，雖然價格從過去的低價上漲至每個十元，但仍維持著古早味的品質。

這場關於紅豆餅的討論，反映出消費者對於食物品質的重新思考。在商業競爭激烈的市場中，業者往往以視覺效果和份量作為賣點，然而消費者真正追求的，或許是那份簡單純粹的美味記憶。

更多品觀點報導

彰化阿泉「最後一鍋爌肉」秒殺賣完！開始改賣雞腿飯

小吃麵店「雙重碳水炸彈」曝光！營養師：血糖狂飆

