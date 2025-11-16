爆館長黑料！大師兄遭反咬恐嚇取財 最新發聲怒嗆提告：不爽針對我就好

[FTNN新聞網]娛樂中心／台北報導

網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉毀滅式爆料，指控他要求特助小偉拍攝生殖器照片，以及要求他與館嫂發生性關係等多項惡行，消息一出引發各界譁然，李慶元也因此受到網友抨擊，對此，他今（16）日凌晨發聲強調，「有任何不爽針對我一個人就好，我一定提告」。

網紅館長（右）遭昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元（左）等人毀滅式爆料。（圖／翻攝李慶元臉書、館長Youtube）

李慶元日前開直播爆料，指控館長不僅搶走原本有男友的「館嫂」，還派人去威脅對方；當初指控早餐店老闆抹黑館嫂做八大，實際上是因為館嫂違停，跑去找館長哭訴，館長才派人威脅老闆，並對外界捏造資訊。李慶元還指館長因生殖器太小，在2018年至2019年間，要求員工小偉傳下體照助興，還2度要小偉與館嫂發生性關係。

直播中，李慶元還提及過往金錢與投資爭議，並稱館長當初投資「成吉思汗」只出一點錢，而對外宣稱送員工車子也是假的。他還放話館長若開直播回應，他會一一打臉，並強調關鍵錄音檔等資料已交給檢警。

對此，館長昨日晚間開直播感嘆遭斷章取義、惡意恐嚇取財，對於爆料內容他全數否認，痛批「他們就是在毀我人設」、「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔啊」。談及老婆時館長則一度哽咽，表示讓老婆牽連其中他感到抱歉，但老婆不僅沒責怪他，還告訴他要堅強，「我真的不想流眼淚，我那天抱著她哭，她還安慰我」、「我老婆真的是一個非常非常好的人」。館長並強調未來不再回應，法律問題都交給律師處理。

李慶元凌晨則再發聲，貼出一名網友的帳號，表示誰要挺館長他都沒意見，「有任何不爽針對我一個人就好，不要針對我家人，不管找不找的到人，我一定提告」。

