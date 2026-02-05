爆首例漢他病毒...民眾見老鼠、松鼠群聚街頭超恐慌 醫師曝1症狀9成死亡

近期北市大安區出現近25年首例漢他病毒，引發民眾恐慌。示意圖／photoac

台北市大安區日前一名70多歲老翁，1月6日出現咳喘、低血壓症狀，2天後出現胃寒、發燒及腸胃道症狀，經就醫轉加護病房治療後，仍於1月13日因敗血症併發多重器官衰竭及肺炎死亡，成台灣近25年來首個「漢他病毒」死亡案例；不過案例傳開，民眾紛紛反映，近期街頭常見老鼠身影，擔憂鼠患感染威脅，更指出北市大安森林公園「松鼠」狂竄，引發恐慌。

最近台北的老鼠特別多？民眾憂「北鼠疫，中豬瘟」

日前疾管署公布25年來國內首例漢他病毒死亡案例，不過消息傳開，民眾在社群點出「不知道為什麼最近台北的老鼠特別多？」形容北市中山商圈如老鼠樂園、市府地下停車場角落更聚集10隻老鼠、北捷車廂及超商也有老鼠蹤跡，擔憂「北鼠疫，中豬瘟」，甚至點名大安森林公園松鼠也有傳染漢他病毒危險。

然而漢他病毒屬人畜共通傳染病，主要經由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸受污染環境或遭帶病毒齧齒類動物咬傷而感染，而針對「松鼠」，北市聯合醫院醫師姜冠宇表示「還好」，強調「鼠類」的排泄物才是主戰場，而漢他病毒最常見的高風險場景為密閉、灰塵多、通風較差，如地下室、倉庫、長期未整理等空間。

感染漢他病毒具3至5天潛伏期！這1症狀9成死亡

胸腔科醫師蘇一峰則補充，感染漢他病毒具有3至5天潛伏期，起初症狀與一般感冒喉嚨痛、流鼻水、發燒類似，但重症可能出現高燒、全身痠痛及血小板低下變化、因敗血症造成出血，甚至併發「大白肺」；而多數感染漢他病毒死亡者，高達8、9成都跟大白肺有關，包括此次死亡病例也是因嚴重肺部浸潤住進加護病房仍搶救不治。

當感染漢他病毒沒有特效藥，需照一般胸腔大白肺治療方式以抗生素或類固醇、呼吸器氧氣支持與生命儀器監測，又以65歲以上長者、慢性病者、心肺疾病肝肺疾病免疫較差者、糖尿病患者為高風險族群。

疾管署提醒民眾應落實居家防鼠不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃「3不策略」，封閉鼠道、整理環境並斷絕糧食。圖／疾管署

對此，疾管署呼籲，住宅、市場、餐飲及食品相關場所應加強環境清潔，打掃時應配戴口罩與手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍，如已觀察到老鼠出沒蹤跡，或是老鼠糞便，應以市售漂白水「以1：9比例稀釋」，潑灑於受汙染環境，待消毒30分鐘後再行清理；切忌使用掃帚、吸塵器或拖把，避免揚起灰塵、吸入病毒或污染其他區域，應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後再丟棄。

台北市長蔣萬安5日受訪時則回應，發生首例死亡案例後，已於第一時間啟動應變機制投藥，並於上午指示召集全市12個行政區進行全面地毯式清消，包括公有市場、夜市、商圈、公園周邊以及樹穴；蔣萬安提醒民眾，年節將近，打掃環境時應落實居家防鼠不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃「3不策略」，封閉鼠道、整理環境並斷絕糧食，若用捕鼠器捕獲鼠類，應清洗消毒並曬乾再行收存，出現異常發燒、頭痛、暈眩或出血等症狀，就應儘速就醫並主動告知動物接觸史。



