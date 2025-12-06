爆香港開始傳喚外媒！稱「散布香港大火假訊息」 他苦勸台灣人1句

大陸中心／黃韻璇報導

香港大埔高樓社區「宏福苑」26日因大樓維修棚架燃燒釀成奪命惡火，傷亡慘重。（圖／翻攝自X平台 @0xScottlai）

香港大埔高樓社區「宏福苑」五級大火至少造成159人死亡，如今各界焦點都在追究火災原因，然而資深媒體人矢板明夫指出，香港的國安維護公署開始傳喚外國媒體的主管和記者，理由是，這些媒體在香港大火發生後「散布虛假訊息」。他也點出，這幾天台灣禁小紅書，許多人抱怨稱民進黨打壓言論自由，直言「這些人若真的看清楚今天香港的處境，就應該明白什麼才叫打壓言論自由」。

矢板明夫昨（6）日深夜在臉書發文指出，香港的國安維護公署，竟然開始傳喚外國媒體的主管和記者，理由是，這些媒體在香港大火發生後「散布虛假訊息」。透露這種高壓的做法目的很清楚，是殺雞儆猴。要在香港的立法會選舉前，把批評的聲音壓下去，讓外國媒體在批評「香港的選舉不民主」的時候投鼠忌器，同時也是在警告香港的市民，不要隨便接受外國媒體的採訪。

廣告 廣告

矢板明夫分享，自己以前在北京工作過，曾有多次被官方傳喚的經驗。直言「那種壓力，只有真正經歷過的人才會懂，生殺大權掌握在對方手裡。他們可以隨時給你扣上一頂帽子，說你是間諜、說你危害國家安全，然後就能把你抓起來或趕出去」。他提到，最讓人擔心的是自己身邊那些善良無辜、只是接受採訪的中國朋友們，一旦你被認定為「有問題的人」，這些朋友就可能被牽連變成「共犯」，甚至真有可能家破人亡。所以每一次被叫去都戰戰兢兢，說每一句話都非常小心，生怕連累他人。

矢板明夫表示，香港的大火燒死那麼多人，如果是在正常國家，應該追究官員責任、調查制度問題，但如今香港卻反過來，把壓力放到記者身上，不讓他們報導真相，他大嘆，這不是曾經的香港的樣子，而是這些年來，一點一滴被「中國化」後的結果。

台灣封鎖小紅書1年。（圖／翻攝自微博）

矢板明夫也談及，這幾天在台灣，因為小紅書被禁有不少人上網抱怨說民進黨打壓言論自由，他嘆「這些人若真的看清楚今天香港的處境，就應該明白什麼才叫打壓言論自由」。在中國，你永遠不知道哪一句話會成為罪名、哪一天記者會被消失、哪一位網友會被抓。所有的資訊到最後都必須對「黨」有利，由「黨」說了算，這就是真實的中國模式。

矢板明夫認為，台灣之所以能夠討論、質疑、批評政府，就是因為台灣還是一個自由的地方，禁止小紅書並不是為了審查，而是要減少中國滲透、危害台灣社會的途徑。矢板明夫指出，小紅書不僅是社群平台，更是中共宣傳與情報蒐集的工具，禁止它是在保護台灣的民主制度，而不是剝奪人民的聲音。因為如果你想在台灣批評政府的話，還有太多的平台讓你暢所欲言。

最後他也直言，「香港今天發生的一切，就是最好的警告。如果我們不想走上同樣的道路，就必須對來自中國的影響保持警覺。大家要知道，自由其實是非常脆弱的，它需要防衛。禁止小红書，是捍衛台灣自由的重要一步」。

更多三立新聞網報導

中國媒體嗨報導：川普嗆高市早苗「別插手台灣」！慘遭自家小粉紅酸爆

桌球／中國球迷噓爆吼「支持日本的死」！張本智和贏球1手勢氣炸中國人

中國抵制日本延長4個月？1宣布日網嗨：聖誕禮物 矢板明夫揭殘酷真相

中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

